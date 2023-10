Pesca sostenibile: baluardo contro la fame nel mondo

Nuove evidenze pubblicate da Marine Stewardship Council (Msc), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso un programma per la pesca sostenibile, mostrano come porre fine alla pesca eccessiva potrebbe fornire nutrimento a milioni di persone in più, aiutando a prevenire condizioni di salute gravi e pericolose per la vita. I Blue Food - gli alimenti che provengono dall’acqua (oceani, laghi e fiumi) – sono tra gli alimenti più ricchi di nutrienti e vitamine e forniscono già un quinto del fabbisogno proteico giornaliero a oltre 3 miliardi di persone nel mondo. Ma il loro contributo può e deve essere massimizzato affinché si possa progredire nella sfida per la sicurezza alimentare globale in linea con la Blue Transformation, la strategia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione l’Agricoltura (Fao).

“I sistemi alimentari globali sono quanto mai sotto pressione”, afferma Francesca Oppia, Direttrice del Programma Msc in Italia. “Con la popolazione mondiale destinata a raggiungere i 10 miliardi di persone entro il 2050, è imperativo rafforzare il ruolo dei Blue Foods per la sicurezza alimentare globale. Per fare questo è necessario riconoscere il valore della pesca sostenibile attraverso scelte precise a sostegno dei pescatori che gestiscono le risorse ittiche in modo sostenibile. Queste scelte riguardano tutti: governi, pescatori, aziende della filiera ittica e consumatori finali”.

Tra i 690 e i 783 milioni di persone nel mondo hanno sofferto la fame nel 2022. Secondo le ultime stime, se tutta la pesca globale fosse gestita in modo sostenibile, si potrebbero pescare 16 milioni di tonnellate di pesce in più all'anno. Questo pescato aggiuntivo, sommato ai 96 milioni di tonnellate attualmente previsti per il 2030, potrebbe prevenire carenze di ferro in 4 milioni di persone e carenze di vitamina B12 in 18 milioni di persone. Ciò può contribuire ad alleviare l'anemia, un problema di salute pubblica globale che colpisce quasi la metà dei bambini al di sotto dei cinque anni e il 40% delle donne in gravidanza. L'aumento delle catture totali potrebbe anche contribuire a eliminare le carenze di zinco e calcio in più di 2,5 milioni e 24 milioni di persone rispettivamente, mentre aumenterebbe l'assunzione di vitamina A per 5 milioni di persone. La carenza di sola vitamina A è la principale causa di cecità prevenibile nei bambini.

Sono questi i temi sullo sfondo della campagna corale "Io scelgo gli oceani", due settimane (16-29 ottobre), promosse dalla stessa Msc. con l’obiettivo di sensibilizzare sul consumo di prodotti da pesca sostenibile. "La campagna riunisce tutti gli attori della filiera, brand e retailer, perché il cambiamento è possibile solo lavorando insieme in sinergia", sottolinea una nota. Il tema 2023 della campagna, “Io scelgo per gli oceani”, pone l’accento sul ruolo del consumatore ricordando che scegliendo prodotti ittici certificati Msc, è possibile innestare un circolo virtuoso che, passando da pescatori e aziende della filiera ittica, protegge la salute delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi marini.

Il messaggio della campagna è affidato al seguente video che sarà distribuito sui diversi canali digital: