Il Friuli Venezia Giulia a caccia di lavoratori

Nuovo recruiting day in arrivo in Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è a Tolmezzo (Udine) dove 13 aziende si ritroveranno il prossimo 23 novembre per cercare 120 lavoratori. Le aziende in cerca di personale non sono solo manifatturiere: ci sono anche realtà del commercio e per la prima volta nella storia dei recruiting regionali anche un istituto di credito. Le società protagoniste del recruiting day sono: Adria Plm, Amb, Autogrill, Cfl srl, Coop Alleanza 3.0, Aspiag service (Despar, Interpsar , Eurospar), Eurolls, Eurotech, Fantoni group, Gortani, Ondulati e imballaggi del Friuli, Stroili e PrimaCassa.

I profili professionali ricercati sono vari: si va dai manutentori elettrici e industriali agli operai addetti alla produzione, dai baristi ai benzinai, dagli addetti alle casse e al caricamento degli scaffali ai gastronomi e ai macellai, dagli ingegneri ai project manager informatici, dagli operatori per macchine cnc ai carrellisti, grafici, autisti e impiegati. Le candidature, anche per più di un profilo, dovranno essere presentate entro mercoledì 15 novembre 2023. Le candidature saranno quindi vagliate dagli uffici per il lavoro assieme a Manpower, che è partner del recruiting: quelle che supereranno la selezione preliminare potranno incontrare vis à vis le imprese il 23 novembre al teatro Candoni di Tolmezzo.

"Le aziende stanno andando bene e la miglior dimostrazione è il fatto che, a soli due anni dal recruiting organizzato al consorzio, siamo nuovamente qui, con numeri importanti, con 13 imprese che cercano 120 persone da inserire al lavoro", sottolinea il direttore del Carnia industrial park, Danilo Farinelli.