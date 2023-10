Nucleare per agricoltura? Ora si può

Per offrire una risposta ad ampio spettro rispetto alla necessità globale di realizzare sistemi agroalimentari sostenibili, i capi di due agenzie delle Nazioni Unite hanno annunciato una nuova iniziativa denominata Atoms4Food per offrire ai Paesi membri assistenza nella pianificazione strategica, nell’aumento della produzione alimentare e nella sicurezza alimentare. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e sarà gestita attraverso il Centro congiunto Fao/Aiea per le tecniche nucleari nell'alimentazione e nell'agricoltura.

"Ci troviamo in un momento senza precedenti, in cui la fame e la malnutrizione sono in aumento, rappresentando una minaccia per l'umanità", hanno affermato il direttore generale della Fao Qu Dongyu e il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi in una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì. “L’iniziativa Atoms4Food mira a fornire agli Stati membri soluzioni innovative su misura per le loro esigenze e circostanze specifiche, sfruttando i vantaggi delle tecniche nucleari insieme ad altre tecnologie avanzate”.

L’iniziativa Atoms4Food ha lo scopo di aiutare le nazioni a utilizzare tecniche nucleari innovative per migliorare la produttività agricola, ridurre le perdite alimentari, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e adattarsi alle sfide del cambiamento climatico. Il progetto si basa su programmi congiunti Fao/Aiea per fornire un sostegno globale su misura ai paesi e sarà erogato attraverso i meccanismi stabiliti dall’Aiea e dalla Fao e da altri partner pertinenti, a seconda dei casi.

Da parte sua, Grossi ha osservato che Atoms4Food arriva settant'anni dopo che il presidente degli Usa Dwight D. Eisenhower tenne il suo iconico discorso “Atoms for Peace”, condividendone obiettivi simili. “Una delle manifestazioni chiave della pace oggi è assicurarsi che tutti abbiano cibo”, ha detto il direttore generale di Aiea.

Sfruttando i rispettivi vantaggi comparativi, strategie e portafogli di ricerca pertinenti, il Centro congiunto Fao/Aiea di tecniche nucleari per l’alimentazione e l’agricoltura è già al lavoro per ottimizzare laboratori dedicati focalizzati su cibo e agricoltura, nutrizione umana, sicurezza alimentare e gestione delle acque. L’iniziativa Atoms4Food dovrebbe fornire agli Stati membri soluzioni innovative in settori che vanno dai sistemi di coltivazione alla gestione delle risorse naturali, adattate alle loro esigenze e circostanze specifiche.

Grossi ha delineato sette servizi a beneficio degli Stati membri, che spaziano dallo sviluppo delle capacità, alle varietà delle colture, alla gestione del suolo e dell’acqua, alla salute degli animali, al controllo dei parassiti, alla sicurezza alimentare, alla salute pubblica e alla nutrizione. “Sappiamo che dobbiamo utilizzare ogni strumento di cui disponiamo”, ha affermato il direttore generale di Aiea.