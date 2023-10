Intesa Sanpaolo: dibattito a Brescia sul contrasto alle disuguaglianze

“Nessuno escluso. Crescere insieme in un Paese più equo. L’impegno di Intesa Sanpaolo” è il titolo dell’appuntamento che Intesa Sanpaolo organizza il prossimo 26 ottobre a Brescia per delineare un quadro approfondito sul fenomeno delle disuguaglianze in Italia in relazione al programma di contrasto delle povertà realizzato dal Gruppo, il più grande di un soggetto privato in Italia. Una giornata connotata da grande concretezza, giunta alla terza edizione e fortemente voluta dal consigliere delegato e amministratore delegato Carlo Messina (foto), che prevede quattro panel di approfondimento su altrettanti temi fondamentali per lo sviluppo del Paese con la partecipazione e il coinvolgimento di primari esponenti di Istituzioni e del Terzo Settore, accademici, imprenditori, esperti.

Tra i temi affrontati il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze, quali fenomeni significativi che necessitano di un’azione comune e di corresponsabilità per garantire la tenuta sociale del Paese; l’uguaglianza di opportunità tra formazione, lavoro e inclusione educativa, dal sostegno e rilancio della scuola nel suo ruolo di ascensore sociale, all’offerta di servizi sociali per aiutare chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro, fino all’impegno per favorire l’occupazione femminile; la costruzione di un futuro demografico sostenibile, con contromisure all’inverno demografico che prevedono un mix fra supporto economico, erogazione di servizi, politiche volte all’equità di genere; il sostegno al Terzo Settore, che in Italia rappresenta il maggiore patrimonio di organizzazioni non profit nel mondo, come leva abilitante per il Paese e per promuovere la coesione sociale.

Accanto agli interventi di Carlo Messina, consigliere delegato e amministratore delegato Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, presidente, e Giovanni Bazoli, presidente emerito, sono previste quattro tavole rotonde tematiche, con i partner e gli ospiti che alimenteranno il dibattito su temi legati a progetti condotti dalla Banca: “Una società più giusta e inclusiva per uno sviluppo umano integrale”, con suor Alessandra Smerilli, Fma, segretario Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

“Contrastare le povertà, una sfida comune”, con Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus; don Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana; Livia Pomodoro, consigliere d'amministrazione Intesa Sanpaolo; Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato Marcegaglia Holding.

“Favorire uguaglianza di opportunità: formazione, lavoro e inclusione educativa”, con Paolo Boccardelli, direttore Luiss Business School; Andrea Morniroli, co-coordinatore Forum Disuguaglianza e Diversità; Mona Mourshed, Founding Ceo Generation; Ruth Paserman, European Commission - Director DG Employment, Social Affairs and Inclusion.

“Costruire un futuro demografico sostenibile”, con Gian Carlo Blangiardo, professore emerito di Demografia Università degli Studi di Milano-Bicocca e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita. “Promuovere la coesione sociale: il ruolo del Terzo settore”, con Giorgio De Rita, segretario generale Censis; Letizia Moratti, co-fondatrice e presidente Comitato dei Garanti Fondazione San Patrignano, presidente Fondazione E4Impact; Serena Porcari, presidente di Fondazione Dynamo Camp Onlus; Roberto Saini, direttore generale Fenixs - Carcere di Bollate. L’appuntamento sarà condotto e moderato dalla giornalista Rai Monica Maggioni.