Non solo crisi: all'Electrolux la produzione diventa digit-art

Accantonando per un momento la crisi pesante che attanagli ail settore degli elettrodomestici e, in particolare, gli stabilimenti italiani di Electrolux, la multinazionale svedese vara proprio in Italia, a Susegana per la precisione, un nuovo sistema digitale di visualizzazione del flusso produttivo. I dati generati dagli oltre 6.000 sensori delle linee Genesi installate presso il sito di Electrolux a Susegana, in provincia di Treviso, vengono, infatti, visualizzati come il flusso di un fiume, in un contesto di elevata automazione Industry 4.0.

L'installazione si chiama ‘Data River’ ed è site specific, cioè pensata appositamente per il sito di Susegana: è la prima realizzata all’interno di un ambiente produttivo in Italia e consente di visualizzare su un grande schermo installato all’interno dello stabilimento stesso, oltre 4.400 dati generati quotidianamente delle due linee automatiche di assemblaggio Genesi. Dalle prime fasi di sviluppo del progetto ad oggi, sono state inviate circa 729.000 rilevazioni: dati che provengono da 116 robot, 69 impianti automatizzati, 42 sistemi automatici di misurazione della qualità del prodotto, 38 sistemi di visione artificiale e 6.000 sensori.

Data River è un progetto sperimentale che porta in fabbrica un'opera d'arte digitale in cui i flussi di produzione e la natura sono entrambi protagonisti, offrendo un’esperienza nuova a chi vive quotidianamente la fabbrica.

"Il sito Electrolux di Susegana è l’emblema di come l’ambiente di fabbrica si sia trasformato ed evoluto in un’ottica di Industria 4.0, passando da luogo di produzione in senso stretto a luogo, sempre di produzione, ma anche di ispirazione, condivisione e orientamento al futuro che coinvolge tutte le nostre persone", spiega Maximilian Jessula, plant manager del sito in cui sono prodotti frigoriferi da incasso attraverso le più moderne logiche Industry 4.0.

"I flussi visualizzati, la cui forma richiama quella del fiume Piave vengono animati in tempo reale: per ogni flusso, le curve indicano un punto della linea di produzione e l’ampiezza di tali curve è proporzionale all’indicatore di qualità nel punto indicato. L’opera è stata realizzata in co-progettazione e collaborazione con D20 ART LAB e il supporto di Aiku-Arte impresa cultura, il centro di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia dedicato all’interazione tra cultura, processi creativi e mondo delle imprese.

"Aiku immagina un mondo in cui il connubio tra arte, scienza e business favorisca un ambiente di innovazione, diffusione della conoscenza e miglioramento sociale, ridefinendo il panorama della creatività e dell'innovazione aziendale", sottolinea Fabrizio Panozzo, direttore del centro Aiku e professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia-.

Nel 2021 il sito di Susegana è diventato uno degli stabilimenti produttivi del gruppo più automatizzati al mondo, grazie all’implementazione di due nuovissime linee produttive “Genesi” che rappresentano la concretizzazione di un investimento di circa 130 milioni di euro in automazione evoluta, digitalizzazione e innovazione.

A questo investimento se ne somma un secondo da circa 110 milioni di Euro, annunciato a giugno scorso, attraverso il quale prosegue il percorso evolutivo del sito per portarlo a essere un ambiente produttivo altamente automatizzato e digitalizzato, con le persone, sempre più formate e qualificate, al centro (leggi EFA News).