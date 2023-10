Povertà nel Regno Unito: il re ci mette la faccia

Oltremanica, il problema della fame non è mai realmente tramontato e, a riguardo, è intervenuto il monarca in persona. In occasione del suo 75° compleanno (che si festeggerà il prossimo 14 novembre), re Carlo III metterà in atto il Coronation Food Project, che fornirà 200 milioni di pasti all'anno per i poveri del Regno Unito. Il sovrano ha già avviato il programma con una prima donazione personale a sei cifre. Si tratterà del suo primo progetto significativo come monarca, senza contare le sue precedenti iniziative come principe di Galles, tra cui la campagna ambientale e il sostegno ai giovani svantaggiati attraverso il Prince’s Trust.

Secondo quanto riferiscono i media britannici, Carlo sarebbe "molto preoccupato" per l'impatto del costo della vita sulla popolazione. Il piano alimentare quinquennale che arriva da Buckingham Palace mira a ridurre gli sprechi e ad aiutare i più bisognosi, con la creazione di otto nuovi hub e depositi. Sarà quindi portenziata la distribuzione alimentare con magazzini, frigoriferi, congelatori e furgoni. I primi quattro hub saranno costruiti a Londra, Glasgow, Mersey-side e Irlanda del Nord, con altri quattro scelti da un elenco che include Cardiff, Leeds, Birmingham, Milton Keynes, il nord-est e il sud-ovest.

Sarà proprio nel giorno del suo compleanno che Carlo - vivendolo come una "normale giornata lavorativa" - inaugurerà ufficialmente il progetto alimentare. Una fonte della casa reale riferisce: “Il re è consapevole degli enormi problemi che affliggono le persone a causa dei problemi inflazionistici e del costo della vita. Buckingham Palace ha informato il governo e il partito laburista del progetto di Carlo ed entrambi sostengono il piano”.

"Carlo è guidato da due grandi sensibilità: economia circolare e volontariato. Ho lavorato al suo fianco al tempo della #iwill campaign (per coinvolgere i giovani in progetti sociali), quand’era principe di Galles", ha dichiarato Charlotte Hill, amministratore delegato di The Felix Project, che recupera il cibo in eccesso e lo redistribuisce. Si tratta di "un progetto al quale re Carlo ha già dato un contributo straordinario, donando quasi mille freezer ma in questi 12 mesi sul trono con la sua leadership che ha stimolato l’impegno sostenibile. E l’impatto del Coronation Food Project sarà enorme", aggiunge Hill.

Nel frattempo, la Royal Mint ha prodotto una speciale moneta da 5 sterline per celebrare il 75° compleanno di Carlo, che è stato l'erede al trono più anziano nella storia del Regno Unito ad assumere la guida della monarchia, dopo la morte della madre Elisabetta II, l'8 settembre 2022.