Marr, per Mediobanca è l'azione del mese

"In un contesto di persistenti pressioni sui consumi interni, soprattutto sui beni discrezionali, manteniamo la nostra preferenza relativa per una società come Marr, con un rating Outperform e un Target Price di €15,5 per azione".

E' il giudizio di Mediobanca, nel report Italian Mid Cap - Monthly Watch pubblicato oggi, sulla società riminese controllata dal gruppo Cremonini e quotata alla borsa di Milano.

"Pur non essendo del tutto immune dalle difficoltà legate al potere d’acquisto - scrivono dalla banca d'affari - il segmento dei consumi fuori casa ha dimostrato la sua resilienza in Italia nonostante le precedenti recessioni e dovrebbe continuare ad essere in parte sostenuto dalla ripresa in atto nel turismo internazionale. In questo segmento Marr può sfruttare il suo ampio posizionamento di leadership e un modello di business flessibile per sovraperformare i trend di consumo sottostanti anche in uno scenario macro sfavorevole".

Per gli analisti "i risultati del primo semestre erano compatibili con l’orientamento del gruppo di avvicinarsi all’Ebitda pre-pandemia di quest’anno, che consideriamo un punto di svolta per la storia azionaria. Inoltre, i risultati del secondo trimestre hanno iniziato a mostrare un livello di prezzi alimentari stabile e continuiamo a ritenere che uno scenario a medio termine di graduale deflazione dei prodotti alimentari, se ben gestito in tutto il mix di prodotti, potrebbe garantire un certo rialzo per Marr a livello di margine operativo e di Ebitda".

Alle ore 16 il prezzo dell'azione di Marr era di Euro 11,04, in crescita del 0,55%.