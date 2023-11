Glenn Caton nuovo presidente Europa di Heineken

Heineken annunciato che Glenn Caton succederà a Soren Hagh come presidente della regione europea. Caton assumerà la carica a partire dal 1° gennaio 2024: attualmente è in Mondelez International dove ricopre la carica di vicepresidente del Global commerce.

Caton si unirà al team esecutivo di Heineken riportando a Dolf van den Brink, ceo di Heineken e presidente del consiglio esecutivo. Hagh lascerà Heineken il 31 dicembre 2023 per assumere un nuovo ruolo che sarà presto annunciato.

"Vorrei esprimere la mia gratitudine a Soren Hagh per il suo significativo contributo a Heineken negli ultimi dieci anni -sottolinea il ceo e presidente van den Brink-. Hagh ha guidato la trasformazione di EverGreen in Europa, investendo nel nostro portafoglio di prodotti premium e promuovendo l'innovazione su scala, costruendo al contempo un'organizzazione adatta al futuro, sfruttando la nostra rete di supply chain e trasformando digitalmente il nostro percorso verso il consumatore. È stato un membro prezioso del team esecutivo e gli auguro di avere successo nelle sue imprese future".

"Caton -aggiunge van den Brink- porta con sé una grande esperienza nell'operare in settori, regioni e culture diverse. Ha guidato la crescita e l'innovazione e ha conseguito risultati costantemente solidi guidando aziende nel settore dei beni di largo consumo, dei servizi finanziari, del direct-to-consumer e della vendita al dettaglio. È un leader imprenditoriale, altamente commerciale e creativo, che ha dimostrato una chiara capacità di creare team altamente motivati che puntano ai risultati e al cambiamento. Sarà un'ottima aggiunta al nostro team esecutivo".

Caton entra in Heineken, dunque, dopo 10 anni trascorsi in Mondelez International con sede a Chicago. Ha iniziato a lavorare in Mondelez nel 2013 come vicepresidente per il cioccolato dell'Europa settentrionale, prima di diventare presidente per l'Europa settentrionale nel 2016, dove ha conseguito una forte crescita dei ricavi e dei profitti grazie all'attenzione per una produzione di livello mondiale, all'eccellenza commerciale e a un rinnovato marketing del marchio. Nel 2018 si è trasferito a Singapore, inizialmente come presidente per il Cioccolato in Asia, Medio Oriente e Africa, prima di diventare presidente della business unit per il Sud-Est Asiatico dove si è impegnato a traghettare la società fuori dalla pandemia covid, guidarne la crescita, la produttività e il rafforzamento sui mercato.

Ha iniziato la sua carriera in P&G, dove ha lavorato per 9 anni nel Regno Unito e a Ginevra ricoprendo ruoli di vendita e marketing. Nel 2003 è passato al settore vinicolo come Senior marketing director per l'Europa presso E&J Gallo. Nel 2006 è entrato a far parte di Hiscox Insurance come direttore Vendite e marketing del Regno Unito e successivamente come amministratore delegato dell'attività Direct to consumer a Londra, dove ha guidato il passaggio da un'attività B2B a un'attività più orientata al consumatore e guidata dal marchio. Dopo quattro anni è tornato nel settore vinicolo come amministratore delegato di Direct Wines, la più grande azienda di vini al consumo del mondo.