Cappuccino Day: ecco il kit di Nespresso

L’8 novembre si festeggia il Cappuccino Day, l’occasione perfetta per celebrare l’amata bevanda a base di latte e caffè, considerata – in Italia e nel mondo - una tra le più apprezzate a colazione e non solo, purché realizzata a regola d’arte. E proprio per questa giornata, Nespresso ha pensato al kit Barista, ideale per tutte e tutti gli amanti del cappuccino e delle ricette a base di latte e caffè, che potranno gustare la loro bevanda preferita anche a casa.

Grazie a questo kit, che contiene Aeroccino4 e il Grembiule Barista, la creazione di un cappuccino nelle sue versioni chiaro e scuro, caffè macchiato, latte macchiato e di tante altre ricette a base di latte e caffè non è mai stata più semplice. Aeroccino4 è l’accessorio indispensabile, versatile e pratico, per chi vuole preparare un caffè con latte perfetto, a casa come al bar, e concedersi un piacevole momento di relax scoprendo nuove sfumature di gusto.

Aereoccino4 è ideato per preparare due tipi di schiuma di latte, calda o fredda, e gustare il proprio caffè preferito in modo ancor più speciale grazie ad una schiuma di latte densa e cremosa. Caratterizzato da un design elegante, Aeroccino4 garantisce una straordinaria semplicità di utilizzo, che permette di ottenere in pochi secondi una deliziosa schiuma di latte, versando il latte nell’apposito contenitore e selezionando il pulsante desiderato. E non finisce qui: perfetto anche come regalo per amici e parenti, il kit contiene anche il Grembiule Barista, l’accessorio perfetto da indossare durante le preparazioni delle ricette a base di latte e caffè.

Quale migliore occasione del Cappuccino Day, allora, per scoprire nuove e deliziose ricette? Chiunque, grazie al kit Barista di Nespresso, potrà celebrare nel migliore dei modi il proprio amore per la combinazione di gusti più semplice e buona di tutte, quella tra latte e caffè. Con il Grembiule Barista e grazie ad un solo e semplice clic sull’Aeroccino4, non resta che sperimentare e lasciarsi sorprendere da nuovi gusti.

Cappuccino Scuro

Una bevanda ricca e cremosa, in cui il gusto deciso del caffè si fonde alla perfezione con una densa schiuma di latte, per un cappuccino proprio come al bar.

- Schiuma di Latte 60 ml

- Barista Creations Scuro per Original Line 25 ml

Come preparare questa ricetta?

Step 1 - Versare 60 ml di latte freddo (4 °C) nell’Aeroccino4 e preparare la schiuma per il cappuccino.

Step 2 - Versare la schiuma di latte ottenuta con Aeroccino4 in una tazza adatta per un cappuccino.

Step 3 - Completare la ricetta erogando 25 ml di Barista Creations Scuro per Original Line sulla schiuma di latte.

Cappuccino con latte di soia e castagne

La dolce crema di castagne e il latte di soia, completati dall’intensità di Barista Creations Corto per Original Line, daranno vita ad un cappuccino insolito dal tocco autunnale.

- Crema di Castagne 10 ml

- Latte di Soia 115 ml

- Barista Creations Corto per Original Line 40 ml

Come preparare questa ricetta?

Step 1 - Prima di tutto, versare 115 ml di latte di soia direttamente nell’Aeroccino 4 e preparare la schiuma per il cappuccino.

Step 2 - Versare la crema di castagne sul fondo di una tazza adatta per un cappuccino.

Step 3 - Infine, versare la schiuma di latte di soia calda nella tazza e completare la ricetta erogando 40 ml di Barista Creations Corto per Original Line preparato come Espresso.

Latte al miele con pinoli

Quando il miele si unisce ai pinoli e al caffè, si crea un tripudio di dolcezza per una calda coccola.

- Latte 1,5% grassi parzialmente scremato 250 ml 100 ml

- Miele 20 g

- Pinoli 5 g

- Barista Creations Bianco Doppio per Vertuo Line 80 ml

Step 1 - Versare 250 ml 100 ml di latte freddo all'1,5% di grassi parzialmente scremato direttamente nell’Aeroccino 4.

Step 2 - Chiudere il coperchio, premere per un istante il pulsante Cappuccino per la preparazione della schiuma di latte.

Step 3 - Aggiungere 20 gr di miele sul fondo della tazza e versare il latte schiumato.

Step 4 – Erogare 80 ml di Barista Creations Bianco Doppio per Vertuo Line direttamente nella tazza e guarnire pinoli e miele.

Cappuccino soia e curcuma

Un cappuccino dolce, perfetto per accompagnare un risveglio lento.

- Latte di Soia 150 ml

- Sciroppo d’agave 10 g

- Polvere di Curcuma 3 g

- Polvere di cannella 5 g

- Barista Creations Bianco Piccolo per Vertuo Line 40 ml

Step 1 - Versare 150 ml di latte di soia freddo direttamente nell’Aeroccino 4 e aggiungere 3 g di polvere di Curcuma.

Step 2 - Chiudere il coperchio, premere per un istante il pulsante Cappuccino per la preparazione della schiuma di latte.

Step 3 - Aggiungere 10 g di sciroppo d'agave in una tazza adatta per un cappuccino.

Step 4 - Erogare 40 ml di Barista Creations Bianco Piccolo per Vertuo Line direttamente nella tazza.

Step 5 - Versare la schiuma calda direttamente sul caffè e guarnire con sciroppo d'agave e cannella.

Il kit Barista di Nespresso è disponibile per l’acquisto nelle Boutique Nespresso, sito e-commerce, App e tramite Servizio Clienti a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023. Il Kit Barista comprende Aeroccino4, del valore di 89 €, e il Grembiule Barista, del valore di 21 €, ad un prezzo complessivo di 90 € anziché 110 €. Per maggiori informazioni visitare il sito di Nespresso.