Sotto l'albero una sorpresa per scaldare il periodo più magico dell'anno

Copertina, divano, film a tema e… tazza fumante tra le mani! Arriva il periodo dell’anno dove ci si immerge nel Natale, tra decorazioni, regali e dolci bevande! Per celebrare al meglio il periodo più frenetico e entusiasmante dell’anno, Starbucks at Home entra nelle case degli italiani con le bevande natalizie in edizione limitata Starbucks Toffee Nut by Nespresso e Starbucks Toffee Nut Latte by Nescafé Dolce Gusto, ideali per vivere l’atmosfera delle feste.

Novità assoluta della stagione 2023 è Starbucks Toffee Nut by Nespresso una bevanda aromatizzata al gusto di caramello e nocciole tostate realizzata con gli stessi chicchi di caffè 100% arabica usati nelle caffetterie Starbucks (intensità 5 su 12, tostatura chiara), da preparare con la macchina da caffè Nespresso. Una dolce coccola da gustare davanti all’albero di Natale.

Starbucks Toffee Nut Latte by Nescafé Dolce Gusto vi sorprenderà per il suo gusto unico. Una vera delizia che unisce il sapore dolce e burroso del caramello al calore delle noci tostate per fondersi in una miscela di espresso e latte cremoso. La bevanda perfetta da gustare nel caldo tepore delle vostre case per godervi un momento di relax, accompagnato da un soffice strato di schiuma e da tutto il sapore del caffè, preparata con la macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto.

La Limited Edition Natalizia di Starbucks, come tutti i prodotti del brand, è realizzata con caffè 100% arabica di alta qualità ed eticamente certificato attraverso il programma Coffee and Farmer Equity (Cafe), sviluppato in collaborazione con l’associazione Conservation International.