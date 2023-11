Il coccolato Usa Hershey supera le stime del terzo trimestre

Hershey supera le stime trimestrali grazie all'aumento dei prezzi. La società del cioccolato ha battuto le aspettative di Wall Street per quanto riguarda le vendite e gli utili del terzo trimestre 2023, beneficiando dell'aumento dei prezzi dei suoi cioccolatini e delle sue caramelle in un momento in cui la domanda è rallentata.

Le vendite nette del colosso Usa sono aumentate dell'11% a 3,03 miliardi di dollari, battendo le aspettative degli analisti che attendevano 2,95 miliardi di dollari. L'utile netto del trimestre si è attestato a 518,6 milioni di dollari da 399 milioni dello stesso trimestre un anno prima: l'utile per azione rettificato di 2,60 dollari, con un aumento del 19,8%, ha superato le stime che attendevano 2,45 dollari.

Detto questo, vale la pena sottolineare che molte aziende produttrici di alimenti confezionati, tra cui la stessa Hershey, hanno aumentato i prezzi dei prodotti per compensare l'impatto di un'impennata dei costi dopo che le interruzioni della catena di approvvigionamento e la guerra tra Russia e Ucraina hanno fatto salire i prezzi di tutto, dai trasporti a materie prime come lo zucchero. Ma gli aumenti dei prezzi degli ultimi due anni adesso colpiscono la domanda: i clienti, in lotta con l'aumento dei tassi di interesse e dei prezzi dei generi alimentari, hanno iniziato a rinunciare ai beni di consumo più costosi, come cioccolatini e caramelle.

Per quanto concerne Hershey, i prezzi sono aumentati del 9,8% nel terzo trimestre, mentre i volumi organici sono aumentati solo dello 0,9%. Con questi numeri l'azienda, che ha 129 anni, ha riaffermato la sua previsione di profitto annuale di 9,46-9,54 dollari per azione e di una crescita delle vendite dell'8%. L'azienda si aspetta che le festività più importanti, come Halloween appena passato, quando i clienti fanno scorta di dolci, incrementino le vendite.

"Dopo aver registrato un forte sell-in stagionale nel terzo trimestre e aver implementato con successo il nostro nuovo sistema erp per gli snack salati in ottobre, siamo ancora in grado di rispettare i nostri impegni di vendita e di guadagno per l'intero anno -sottolinea Michele Buck, presidente e amministratore delegato di The Hershey Company-. Mentre stiamo per concludere l'anno, i nostri team di vendita al dettaglio stanno realizzando esposizioni d'impatto per coinvolgere i consumatori e stimolare la domanda: aumentiamo gli investimenti nei marchi e collaboriamo con i rivenditori per lanciare innovazioni per iniziare come si deve il 2024".