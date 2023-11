Zignago vetro, nove mesi al rialzo

Zignago Vetro rende noti i risultati dei primi 9 mesi del 2023 chiusi al 30 settembre 2023 e quelli del terzo trimestre 2023. L'azienda, uno dei principali produttori di contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande e di bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, comunica inoltre di avere nominato Biagio Costantini come nuovo direttore generale: questi ha preso incarico a partire dalla data di ieri, 7 novembre. Per quanto riguarda i numeri, nei primi nove mesi dell'anno da gennaio a settembre 2023 le performance del gruppo "hanno continuato a registrare ottimi risultati" con un'ulteriore crescita di ricavi passati a 545,9 milioni di Euro, il 17,6% in più rispetto ai primi nove mesi del 2022: di questi, il 31,7% arriva dall'estero. L'ebitda è attestato a 168,5 milioni, +73,1% e pari al 30,9% dei ricavi, l'utile netto è a 95,6 milioni, +116,7% e pari al 17,5% dei ricavi.

La generazione di cassa, prima degli investimenti, è pari a 158,1 milioni di Euro da 73,6 milioni dei primi nove mesi del 2022, mentre l’indebitamento finanziario netto è calato a 224,7 milioni da 281,3 milioni al 30 settembre 2022, dopo esborsi per investimenti di 46 milioni di Euro e per dividendi di 53,3 milioni di Euro. Per quanto riguarda invece i risultati del terzo trimestre 2023 i ricavi sono attestati a 161,1 milioni di Euro il 2,2 in meno rispetto a 164,6 milioni dello stesso periodo 2022. L'ebitda è a 48,1 milioni, in rialzo del 44,8% rispetto a 33,2 milioni di un anno fa e l'utile netto è a 21 milioni, il 60,9% in più rispetto a un dodici mesi fa.

"In un contesto di generale incertezza del quadro macroeconomico, il terzo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da un indebolimento della domanda di contenitori in vetro per bevande e alimenti -sottolinea l'azienda in un comunicato- che risente di un affievolimento dei consumi finali e della tendenza a ridurre le scorte lungo la filiera, da parte dei produttori e dei distributori, in particolare della gdo". "L'andamento del mercato dei contenitori in vetro -aggiunge la nota- si iscrive all’interno di oscillazioni di breve periodo che possono caratterizzarlo nei momenti di maggiore incertezza macroeconomica, mentre restano assolutamente inalterate le sue caratteristiche di crescita di medio-lungo periodo e le prospettive di espansione dell’utilizzo del vetro quale materiale da imballaggio sempre più apprezzato".

L'evoluzione della gestione porta a ritenere, secondo l'azienda, che "anche nei prossimi mesi la domanda di contenitori in vetro possa stabilizzarsi, sostanzialmente in tutti i principali settori in cui operano le società del gruppo, impegnate a mettere in atto ogni intervento al fine di contenere quanto più possibile l’impatto delle dinamiche inflazionistiche, anche attraverso l’ammodernamento e l’adeguamento della capacità produttiva, mirando a poter disporre di maggiori quantitativi di prodotto al servizio della forte domanda di contenitori e ad efficientare ulteriormente il profilo industriale, soprattutto dal punto di vista energetico".

Infine, per quanto concerne la nomina a dg di Biagio Costantini, l'azienda sottolinea che "la decisione è volta a garantire un rafforzamento della struttura manageriale ed organizzativa del gruppo. Costantini riporterà all’amministratore delegato, Roberto Cardini".