PepsiCo, finisce l'era Hugh Johnston

In PepsiCo è terminata l'era targata Hugh Johnston che va in pensione dopo 34 anni di servizio. L'azienda, infatti, ha comunicato che il vicepresidente e direttore finanziario lascerà l'azienda il 30 novembre. Al suo posto entra James (Jamie) Caulfield.

Johnston, entrato in azienda nel 1987, ha assunto il ruolo di direttore finanziario nel 2010. Nel corso degli anni, ha ricoperto diverse responsabilità, tra cui quella di presidente di Pepsi Cola North America, la guida della funzione informatica di PepsiCo dal 2015, l'attività di e-commerce globale dell'azienda dal 2015 al 2019 e la divisione Quaker Foods North America dal 2014 al 2016. Nella sua nuova carriera, Johnston entrerà a far parte di The Walt Disney Company in qualità di chief financial officer dopo la sua partenza da PepsiCo il 30 novembre.

Il nuovo cfo, Jamie Caulfield è attualmente senior vice president, chief financial officer di PepsiCo Foods North America ruolo che ricopre dal 2019. Ha un curriculum esemplare all'interno di PepsiCo, che dura da oltre 30 anni: nel corso della sua carriera nell'azienda ha ricoperto la posizione chiave di senior vice president, Investor Relations dal 2011 al 2019 e ha ricoperto una serie di ruoli in ambito finanziario in Frito-Lay, FP&A, Investor Relations, Mergers & Acquisitions, Corporate Strategy and Development e North America Beverages, dove è stato CFO per il Canada.

"Siamo fortunati ad avere una persona del calibro e dell'esperienza di Caulfield già oggi all'interno di PepsiCo e pronta ad assumere questo ruolo -sottolinea il presidente e amministratore delegato Ramon Laguarta, commentando la nuova nomina-. La sua esperienza all'interno dell'azienda è tanto profonda quanto ampia e ha toccato tutti gli aspetti del nostro business negli ultimi 30 anni. La continuità che Caulfield apporterà alla funzione finance ad alte prestazioni, insieme alla sua attenzione ai dettagli e al suo impegno per PepsiCo, è la prova che abbiamo la persona giusta per questo lavoro".



Parlando di Hugh Johnston, il presidente Laguarta dice: "L'eredità di Hugh ci accompagnerà per i decenni a venire: ha esemplificato e incarnato le qualità di leadership che PepsiCo ha coltivato per generazioni. Sotto la sua guida finanziaria l'azienda si è trasformata in modo significativo e lui è stato per me un forte partner per molti anni".

Infine, parla Johnston. "PepsiCo -dice- è stata la mia casa per 34 anni. Le collaborazioni e le amicizie che ho creato nel corso degli anni dureranno per tutta la vita ed è stato un onore straordinario servire questa azienda e lavorare al fianco di alcuni leader eccezionali, tra cui Ramon Laguarta. Sono grato a tutti coloro con cui ho lavorato e per la fiducia che mi è stata accordata. PepsiCo sarà sempre un posto molto speciale".