Cnh, rimossa dall'indice Ftse il 18 dicembre, rafforza il patto con LS tractor

Non finiscono le novità in casa Cnh, attiva globalmente nel comparto trattori, in mano a Exor (Agnelli-Elkann). FTSE Russell, filiale del London Stock Exchange Group che produce gli indici di borsa, ha annunciato che Cnh Industrial "non sarà più idonea" e sarà rimossa dall'indice FTSE Italia Series (incluso l'indice FTSE MIB), con efficacia alla data della revisione, ovvero il 18 dicembre 2023. Prima, rispetto alla data del 29 dicembre come ultimo giorno in Piazza Affari annunciata un paio di giorni per il delisting (leggi EFA News).

La comunicazione da parte del gestore degli indici segue l'annuncio di Cnh Industrial in relazione alla rimozione volontaria delle sue azioni da Euronext Milan, con effetto dal 2 gennaio 2024. La società rimarrà quotata alla Borsa di New York: a seguito della rimozione dalla quotazione, a Cnh Industrial verrà riassegnata la nazionalità Usa da FTSE Russell e inserita negli indici appropriati. Le relative sostituzioni per gli indici applicabili della serie di indici FTSE Italia saranno annunciate il 29 novembre 2023 in concomitanza con l'annuncio di revisione di dicembre. Nonostante questo, Cnh decide di spingere l’acceleratore nel segmento dei trattori compatti rafforzando la collaborazione con LS Tractor. L’accordo definisce i termini, le condizioni finanziarie e industriali per la localizzazione della produzione di alcuni modelli di trattori compatti nel sito produttivo di Cnh a Greater Noida, India, e il sito produttivo di LS Tractor in Corea del Sud.

La partnership industriale, come abbaimo detto, si rafforza, nel senso che è già in essere da oltre quarant’anni, essendo LS Tractor l’attuale distributore commerciale del marchio New Holland Agriculture di CNH in Corea del Sud. La lettera d’intenti e l’accordo di cooperazione tecnica sottoscritti tra CNH Industrial e LS Tractor puntano, dunque, a rinsaldare l’attuale collaborazione e ad ampliare l’offerta di prodotti guadagnando quote di mercato e, soprattutto, migliorando il posizionamento dell’azienda nel segmento dei trattori compatti.

Cnh prevede che l’ampliamento dell’offerta di trattori compatti costruiti presso lo stabilimento di Greater Noida consentirà all’azienda di raggiungere un mercato più vasto, sottolinea un comunicato ufficiale, "sfruttando allo stesso tempo la forza e la competitività della propria base di fornitori indiani. e vanta una collaborazione di oltre quattro decenni con i nostri marchi storici. Alleanze strategiche come questa rafforzano la nostra capacità di offrire una scelta più ampia e soluzioni su misura in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti nel settore agricolo".