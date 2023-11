L'uomo più ricco della Cina è il re delle acque minerali

I numeri della classifica delle 100 persone più ricche della Cina stilata da Forbes riporta 100 miliardari e 895 miliardi di dollari di patrimonio complessivo, dato in calo rispetto al 2022, quando la ricchezza complessiva era di 907,1 miliardi di dollari. Le cause della discesa sono la contrazione del settore manifatturiero e una diminuzione delle esportazioni a causa delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Detto questo, a comandare la classifica per il terzo anno consecutivo c’è il miliardario dell’acqua minerale Zhong Shanshan, anche se la sua ricchezza è scesa da 62,3 miliardi di dollari del 2022 a 60,1 miliardi del 2023. Shanshan è il fondatore e presidente di Nongfu Spring, azienda di acqua in bottiglia che ha quotato le sue azioni a Hong Kong nel settembre 2020. Nato a Hangzhou, ha abbandonato la scuola elementare durante la caotica Rivoluzione culturale cinese: in seguito ha lavorato come operaio edile, giornalista e agente di vendita di bevande prima di avviare la propria attività. Shanshan controlla anche la Wantai Biological, che produce test diagnostici rapidi per le malattie infettive, tra cui il covid-19.

Il settore food and beverage piazza al 15° posto, con un patrimonio di 12,6 miliardi di dollari Qin Yinglin, presidente e amministratore delegato di Muyuan Foods, uno dei maggiori allevatori e produttori di carne suina della Cina. Nato nella contea di Neixiang, nella provincia centrale dello Henan, il magnate ha lavorato presso un produttore di carne suina statale prima di mettersi in proprio: ha avviato la sua attività nel 1992 con la moglie Qian Yinglin, che oggi siede nel consiglio di amministrazione di Muyuan. All'epoca, la coppia aveva solo 22 maiali: Muyuan, quotata a Shenzhen, sta anche cercando di ottenere un'ipo in Svizzera.

Altri cinque sono i rappresentanti del settore food&beverage presenti nella top 100 cinese. Al 28° posto con 9,25 miliardi di dollari di ricchezza c'è Liu Hanyuan a capo del gruppo cinese Tongwei, uno dei più grandi al mondo in due diversi settori: quello degli alimenti per pesci e quello delle nuove energie. Liu ha lavorato per il governo nell'ufficio per l'energia idroelettrica della provincia di Sichuan prima di lanciarsi come imprenditore nel settore degli alimenti per pesci.

Al 31° posto con 7,9 miliardi di patrimonio c'è Xu Shihui che presiede il produttore cinese di snack e bevande Dali Foods Group: ha iniziato a lavorare nel settore dei biscotti e ha quotato in borsa l'impero alimentare nel 2015. Oggi la sua azienda è conosciuta soprattutto per le patatine Copico, il tè alle erbe Heqizheng e i cracker Haochidian.

Al 39° posto troviamo con 7,15 miliardi di patrimonio Pang Kang che presiede la Foshan Haitian Flavoring & Food, uno dei maggiori fornitori cinesi di salsa di soia, quotata in borsa a Shanghai nel 2014. L'azienda risale al Foshan Sauce Shop, fiorito durante gli anni Qianlong della metà della dinastia Qing.

Al 47° posto c'è Lin Muqin & family con un patrimonio di 6,5 miliardi di dollari. Lin Muqin presiede Eastroc Beverage, secondo produttore di bevande energetiche in Cina in termini di fatturato, dopo Red Bull. La storia di Eastroc risale al 1994, quando era un'azienda di proprietà del governo.

53° posto per Zong Qinghou (5,9 miliardi di dollari) che ha trasformato il gruppo Hangzhou Wahaha, di proprietà privata, in uno dei maggiori venditori cinesi di acqua in bottiglia, tè e bevande a base di latte. Zong ha fondato Wahaha come negozio in una scuola di Hangzhou nel 1987: è un convinto sostenitore della riduzione delle tasse per sostenere la crescita economica in Cina.

New entry in 84a posizione per Wu Xiangdong (3,95 miliardi) fondatore e presidente del produttore di liquori ZJLD Group: l'ipo della società a Hong Kong, avvenuta nell'aprile 2023, l'ha valutata 4,5 miliardi di dollari. Xiangdong presiede anche Vats, una catena di negozi di liquori in Cina: con sede a Pechino è stata quotata alla Borsa di Shenzhen nel 2019.

89a posizione per Wang Junlin & family (3,9 miliardi di dollari). Junlin presiede Sichuan Langjiu, uno dei maggiori fornitori di alcolici della Cina: il suo popolare marchio "Lang" prende il nome dal suo luogo di origine, la città di Er Lang nella provincia occidentale del Sichuan. L'azienda ha 20.000 dipendenti e ha registrato vendite per oltre 2,8 miliardi di dollari nel 2022.