FieldView e xFarm Technologies: l'uso dei dati agricoli è semplificato

FieldView e xFarm Technologies hanno stretto una partnership globale per supportare gli agricoltori nella gestione delle loro aziende. FieldView è la piattaforma di Bayer per l'agricoltura digitale, che aiuta gli agricoltori a gestire le loro aziende in modo più efficiente, dalla semina al raccolto, grazie alle informazioni provenienti da satelliti e da macchine e attrezzature connesse; è stata adottata in oltre 80 milioni di ettari in 23 paesi del mondo. xFarm Technologies è una tech company che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare fornendo strumenti innovativi che possono affiancare gli imprenditori agricoli e gli stakeholder nella gestione delle loro aziende; xFarm Technologies oggi supporta il lavoro di 300.000 aziende agricole, appartenenti a più di 50 filiere e presenti su 3 milioni di ettari.

La frammentazione tecnologica è un problema importante in agricoltura, che rimane uno dei settori meno digitalizzati al mondo. In questo contesto, la partnership tra FieldView e xFarm Technologies punta a fornire agli agricoltori nuove soluzioni integrando le due piattaforme leader per l'agricoltura digitale, in modo che gli agricoltori possano beneficiare della complementarità tra i due sistemi.

Gestendo facilmente la connettività tra le due piattaforme ed eliminando il doppio inserimento dei dati in campo, gli agricoltori possono ora utilizzare FieldView e xFarm per prendere decisioni e gestire meglio le loro aziende. Il trasferimento dei dati può essere attivato dagli utenti in qualsiasi Paese in cui entrambe le piattaforme sono commercializzate; i Paesi pilota sono Spagna, Italia e Francia, dove sia FieldView che xFarm Technologies hanno una presenza significativa da anni.

Una migliore gestione dei dati per un'agricoltura più sostenibile La partnership si focalizza sul connettere le due piattaforme, consentendo agli utenti di condividere i dati tra i loro account FieldView e xFarm. Gli agricoltori potranno condividere i confini dei campi, i dati di semina e raccolta, nonché altri dati relativi alle operazioni. Ciò permetterà agli agricoltori di sfruttare le funzioni complementari e di eliminare il doppio inserimento di dati utilizzando i dati di entrambe le piattaforme, per migliorare l'efficacia delle loro pratiche agronomiche con FieldView e ottimizzare la gestione dell'azienda agricola con xFarm. Inoltre gli agricoltori manterranno il pieno controllo dei propri dati gestendo la connessione come ritengono più opportuno. L'integrazione tra le due piattaforme è resa possibile da xFarm Connect, una nuova interfaccia che la tech company presenterà ad Agritechnica e che permette agli agricoltori di gestire tutte le interconnessioni in un unico spazio. Questa funzione, grazie anche alla connessione con Fieldview, facilita il lavoro degli agricoltori e permette di rendere più connessa l'intera filiera agroalimentare, portando a una produzione più sostenibile.

Christine Brunel-Ligneau, Digital Emea Commercial Lead di FieldView, fornisce ulteriori dettagli sulla partnership: “Gli agricoltori devono sempre affrontare molte sfide, ma la maggior parte dei rischi può essere superata prendendo le giuste decisioni in azienda. Mettere a loro disposizione gli strumenti giusti è il nostro obiettivo principale in questo momento, quindi ogni passo che facciamo per portare la connettività a un livello tale da rendere più facile il lavoro ai nostri clienti è per noi un successo. Siamo entusiasti della partnership con xFarm Technologies, perché è una dimostrazione concreta di come la tecnologia possa migliorare i dati”.

Da parte sua, Pier Alberto Gobbo, Telematics Business Unit Manager di xFarm Technologies, afferma: “Siamo entusiasti di questa partnership. Crediamo che l'integrazione tra la nostra piattaforma e FieldView possa dare un importante contributo alla digitalizzazione dell'agricoltura e rendere ancora più efficienti, innovative e sostenibili le aziende agricole di Spagna, Francia e Italia, che si trovano in alcune delle aree più esposte ai cambiamenti climatici e agli shock energetici. La connettività tra xFarm e FieldView, e la condivisione dei dati che ne deriva, aiuteranno gli agricoltori che si affidano a noi ad affrontare le sfide future con maggiore fiducia. Agritechnica è il posto giusto per presentare tale importante integrazione, e non vediamo l'ora di illustrarne tutti i vantaggi ai visitatori di questa fiera internazionale”.

Le opportunità e i dettagli dell'integrazione vengono presentati in occasione di Agritechnica ad Hannover, Germania, dal 12 al 18 novembre. Gli stand C15 per FieldView e A12 per xFarm Technologies si trovano nel padiglione 8.