Nestlé in Ucraina assume 620 giovani

Inserita all'inizio del mese dall'Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione nel registro degli "sponsor internazionali della guerra", l'elenco delle aziende che ancora operano e potenzialmente traggono profitto in Russia (leggi EFA News), Nestlé non ci pensa su due volte e risponde "sul campo". La multinazionale, infatti, si è impegnata ad assumere e a fornire tirocini entro i prossimi due anni, in Ucraina, a 630 persone nell'ambito del proprio programma per i giovani.

Nel periodo 2024-2025, l'azienda assumerà 320 persone di età inferiore ai 30 anni coinvolgendo altre 310 persone nel suo programma di stage per studenti e laureati di istituti di istruzione superiore.

Secondo la multinazionale, negli ultimi dieci anni il suo programma per i giovani, "Nestlé Needs YOUth", ha sviluppato opportunità di carriera per i giovani, assumendo più di 4.800 persone sotto i 30 anni. Nestlé afferma inoltre che circa 1.900 studenti hanno svolto stage presso l'azienda.

"In Ucraina continuiamo a implementare 'Nestlé Needs YOUth' con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della leadership e offrire opportunità di carriera ai giovani ucraini aiutandoli a trovare il loro primo lavoro -spiega Alessandro Zanelli, ceo di Nestlé in Ucraina e nell'Europa sudorientale-. Dall'inizio di quest'anno, nell'ambito di 'Nestlé Needs YOUth', abbiamo già assunto più di 80 dipendenti di età inferiore ai 30 anni".

"In totale -aggiunge Zanelli-, dall'inizio della guerra su larga scala, abbiamo assunto più di 500 persone alla Nestlé in Ucraina. La nostra azienda dimostra piena fiducia nel futuro prospero dell'Ucraina e all'inizio dell'anno ha annunciato un investimento di 42 milioni di dollari in un nuovo stabilimento, portando a quattro il numero di fabbriche attive in Ucraina. Già oggi stiamo compiendo passi concreti per garantire il futuro sviluppo del Paese e la realizzazione del suo potenziale commerciale".