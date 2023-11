Heineken, nuovo magazzino in Germania per tenere testa al mercato

Heineken apre un nuovo magazzino in Germania, precisamente a Weiden in der Oberpfalz, città bavarese che sorge a 100 km a est di Norimberga e a 35 km dal confine con la Repubblica Ceca. A firmare il contratto è stata Ctp che ha siglato un accordo per affittare 28.000 metri quadrati a CTPark Weiden alla società specializzata in logistica per il beverage Sirl Interaktive Logistik. Ctp è uno sviluppatore europeo, proprietario e gestore di proprietà industriali e logistiche: il sito di Weiden sarà utilizzato per il nuovo centro di distribuzione di Heineken in Germania.

Da gennaio 2024, il nuovo magazzino che sarà gestito da Sirl, insieme alla sua sede di distribuzione a Duisburg, in Germania, fornirà al mercato tedesco l'intero portafoglio di prodotti tedeschi di Heineken: la locazione comprende 17.000 metri quadrati di magazzino, 2.300 metri quadrati di soppalco, 8.000 metri quadrati di magazzino all'aperto e un ufficio di 700 metri quadrati.

Il parco di Weiden è stato acquisito da Ctp nella primavera del 2023 come parte di un investimento di 300 milioni di Euro che il gruppo ha effettuato per i prossimi anni: l'obiettivo è far crescere il suo portafoglio di magazzini in Germania, mirando a raddoppiare le dimensioni della sua rete paneuropea di parchi commerciali entro il 2030.

Ctp sta migliorando la sostenibilità del parco installando l'illuminazione a led, utilizzando pompe di calore per produrre riscaldamento senza combustibili fossili e installando sistemi fotovoltaici. Parti di edifici che non sono più utilizzabili saranno demoliti, con i rifiuti di costruzione che verranno riciclati.

"Con il nostro nuovo magazzino centrale a Weiden in der Oberpfalz -sottolinea Paul Groen, Supply chain director di Heineken Germania- stiamo investendo in una logistica a prova di futuro e più sostenibile per soddisfare l'aumento delle capacità di prodotto, abbreviare i percorsi di trasporto e fornire ai nostri clienti in modo efficiente e flessibile con il nostro portafoglio di marchi".

Di fatto, il nuovo magazzino consentirà a Heineken di espandere la propria rete logistica in Germania, per supportare la crescente domanda logistica vista la crescita esponenziale che sta vivendo negli ultimi anni il mercato della birra in Germania.