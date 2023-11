Aiea e Malaysia al lavoro per un'agricoltura sostenibile

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) ha esteso la designazione dell’Agenzia nucleare malese (Mna) come centro di collaborazione dell’Aiea in tre aree di ricerca: selezione vegetale, test non distruttivi e trattamento con radiazioni dei polimeri. La selezione vegetale utilizzando tecniche nucleari per accelerare il processo di selezione naturale è un elemento significativo negli sforzi della Malaysia per migliorare la sostenibilità del proprio settore alimentare e agricolo.

"Questo processo, noto come allevamento tramite mutazione, produce raccolti più forti, più nutrienti e con rendimenti più elevati - si legge in una nota dell'Aiea -. Un esempio di successo è lo sviluppo di una nuova varietà di riso con una migliore capacità di resistere sia alla siccità che alle inondazioni. La serra gamma dell’Mna, un impianto di irradiazione su larga scala, consente ai ricercatori di esporre le piante a radiazioni a basse dosi per periodi di tempo più lunghi, offrendo maggiori possibilità di migliorare i raccolti attraverso la selezione naturale. Il Centro di collaborazione farà ampio uso della struttura della serra gamma, anche fornendo servizi ai coltivatori di piante in tutto il sud-est asiatico".

I test non distruttivi (Ndt), utilizzati per valutare le proprietà di un materiale, componente, struttura o sistema per differenze caratteristiche o difetti di saldatura e discontinuità senza causare danni alla parte originale, hanno contribuito alla competitività del settore manifatturiero della Malaysia. Ad esempio, la radiografia viene utilizzata per individuare crepe nei giunti saldati nelle tubazioni industriali. La Malesia ha creato una nicchia nel sud-est asiatico, offrendo servizi di test non distruttivi ai produttori dei paesi vicini. Diversi decenni fa, l’Aiea ha svolto un ruolo importante nello stabilire uno schema accreditato di formazione e certificazione Ndt all’interno dell’Mna. Oggi l’Aiea e l’Mna perseguono congiuntamente la ricerca e la formazione in test non distruttivi avanzati e innovativi, facendo uso dell’intelligenza artificiale e sviluppando prototipi di strumenti e software. Stanno inoltre lavorando insieme per espandere lo sviluppo delle capacità e la formazione nella regione.

Il trattamento con radiazioni dei polimeri ha prodotto numerosi nuovi materiali con caratteristiche desiderabili per la produzione di dispositivi medici, cavi e altri prodotti, nonché plastica biodegradabile. La collaborazione dell’Aiea con l’Mna si concentra sul rafforzamento dello sviluppo di polimeri rispettosi dell’ambiente, comprese varie forme di plastica e gomma in molti prodotti di consumo comuni. Particolare attenzione sarà data al riciclo dei polimeri e alla produzione di biocompositi, una miscela di materiali naturali e sintetici. L’Mna ha svolto un ruolo importante nella diffusione di questo know-how in tutta la regione, aumentando la disponibilità e l’uso di questi prodotti e contribuendo a ridurre i rifiuti di plastica. L’esperienza della Mna nel riciclaggio della plastica basato sulle radiazioni sarà messa a frutto anche nell’iniziativa Nutec Plastics dell’Aiea, che mira a contribuire a ridurre l’inquinamento globale della plastica migliorando i processi di riciclaggio della plastica utilizzando tecniche nucleari. La Malesia è stata recentemente designata come paese pilota per questa iniziativa faro dell'Aiea.