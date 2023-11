AgriTechnica: Bayer avvia nuove partnership strategiche

FieldView, la piattaforma di punta di Bayer per l'agricoltura digitale, e Agrisem, azienda francese operativa nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni per l'agricoltura conservativa, hanno annunciato ad AgriTechnica una solida partnership che mira a migliorare la connettività e la raccolta dei dati per gli agricoltori in Europa. Questa collaborazione strategica mette a disposizione degli agricoltori strumenti all'avanguardia per la visualizzazione dei dati e il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni di semina. L'integrazione della tecnologia FieldView nelle nuove seminatrici Isobus pneumatiche e a righe Agrisem avrà un forte impatto sul settore dell'agricoltura digitale.

Le due realtà, fortemente impegnate nel settore dell'Innovazione in agricoltura, uniscono le forze per aumentare il valore delle proprie soluzioni. Gli agricoltori che investono in nuove seminatrici a righe o seminatrici pneumatiche Agrisem avranno accesso diretto alla perfetta integrazione delle attrezzature con FieldView al momento dell'acquisto. L'hardware FieldView complementare e un abbonamento di un anno al software Plus arricchiranno la proposta di valore per gli agricoltori di Italia, Francia, Spagna, Germania, Polonia, Romania, Bulgaria e Ucraina.

"Il futuro dell'agricoltura sta avvenendo ora", ha dichiarato Tristan Guilbot, France Digital Farming Business Lead di Bayer, spiegando che lavorando "a stretto contatto con aziende ambiziose che mirano a rimodellare il futuro dell'agricoltura conservativa e della lavorazione minima del terreno", si apre la strada a "un'agricoltura più sostenibile".

Gli agricoltori possono ora eseguire analisi dettagliate dei dati in remoto, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Saranno in grado di sincronizzare sul loro account FieldView le mappe di semina generate dalle loro attrezzature Agrisem, per condurre valutazioni approfondite dell'efficienza della loro azienda agricola e migliorare il processo decisionale. FieldView, la soluzione digitale scelta da un numero sempre maggiore di coltivatori, offrirà loro la possibilità di registrare, visualizzare e analizzare le prestazioni in tempo reale, mentre completano un'operazione con le attrezzature Agrisem.

Altra collaborazione strategica annunciata ad Hannover è quella con Amazone, produttrice di attrezzature agricole: l'obiettivo è promuovere e semplificare ulteriormente l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione. Questa collaborazione mira a migliorare la connettività ed a creare un collegamento tra gli strumenti digitali avanzati di FieldView e i macchinari di precisione di Amazone. Gli agricoltori potranno beneficiare di una più facile acquisizione digitale di tutti i parametri agronomici rilevanti, segnando un’importante pietra miliare nella trasformazione digitale dell'agricoltura. Amazone e FieldView, entrambi leader nel loro settore, uniscono le loro competenze per facilitare l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione da parte delle aziende agricole.

Uno degli obiettivi principali di FieldView è quello di fornire agli agricoltori informazioni più approfondite e obiettive sulle prestazioni delle loro colture e dei loro campi. Pertanto, la collaborazione con Amazone mira a garantire una perfetta integrazione e comunicazione tra le macchine Amazone e FieldView Drive. La compatibilità di base con gli irroratori per la protezione delle colture e gli spandiconcime Amazone esisteva già in passato. Insieme Amazone e FieldView hanno lavorato per migliorare la documentazione relativa alla concimazione a rateo variabile sulla base delle mappe di prescrizione. In questo modo, se previsto, gli spandiconcime Amazone possono distribuire un tasso di applicazione diverso sul lato destro e sinistro durante l'elaborazione delle mappe di prescrizione. Grazie alla collaborazione con Amazone, la registrazione della distribuzione a rateo variabile di entrambi i piatti è ora possibile anche in FieldView.