Francia: sindacati del food sul piede di guerra

In Francia, il fronte sindacale comune dei lavoratori del settore alimentare ritiene "insufficiente" il bonus di potere d'acquisto attualmente proposto dai datori di lavoro nell'ambito delle trattative settoriali. I sindacati invitano quindi i lavoratori del Commissione Paritaria 119 a scioperare il 15 e 22 novembre.

Come ogni due anni, sindacati e datori di lavoro stanno portando avanti trattative settoriali per risolvere tutta una serie di questioni relative alle condizioni di lavoro, ai salari, alla formazione, ecc. Nel commercio alimentare sono coinvolti essenzialmente tre gruppi di attività: imprese alimentari all'ingrosso e al dettaglio, imprese produttrici di birra, acqua e bevande, nonché macellerie e salumerie. Per il biennio 2023-2024, il governo Macron ha optato per il congelamento degli stipendi, lasciando la porta aperta a un bonus eccezionale quando l’azienda realizza un profitto. Tuttavia, secondo il fronte sindacale comune (Fgtb Horval, Csc Alimentation et Services e Cgslb), ciò che offrono i datori di lavoro è davvero molto poco: un bonus annuo di 75 euro per il tempo pieno, l’equivalente di 6 euro al mese, i sindacati calcolato.

Un'offerta definita "insufficiente ma anche offensiva per i lavoratori, soprattutto quando sappiamo che gli azionisti hanno potuto beneficiare di dividendi fino al 4%", ha dichiarato Tangui Cornu, copresidente dell'Abvv-Fgtb Horval. “Chiediamo un bonus di 250 euro netti per tutti i lavoratori, purché la loro azienda sia redditizia. Vogliamo anche maggiore spazio di negoziazione a livello di ciascuna azienda per i delegati sindacali”, ha affermato Steve Rosseel, segretario nazionale Acv-Csc Food and Services. Richieste alle quali le aziende per il momento restano sorde, deplora il fronte sindacale.

"Poiché i datori di lavoro ascoltano solo quando vengono toccati i loro portafogli, chiediamo uno sciopero il 15 e 22 novembre", avverte Dominik Roland (Cgslb). I lavoratori saranno coperti da preavviso e indennità di sciopero, concludono i sindacati, che invitano i lavoratori a manifestare davanti al posto di lavoro, quando possibile. Venerdì scorso erano già state effettuate azioni di blocco in diversi depositi del gruppo Colruyt. Le barriere filtranti erano state installate dai lavoratori attorno ai centri di distribuzione di Ghislenghien, Ollignies e Dassenveld (Halle).