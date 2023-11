Il governo inglese chiede più controlli sui fattorini del delivery

Il governo inglese prende posizione decisa contro il lavoro illegale, una piaga che si è diffusa soprattutto tra i fattorini del fast delivery. Per questo, giganti come Uber Eats, Deliveroo e Just Eat sono stati invitati a porre fine alla condivisione non controllata degli account e sono state sollecitate dal governo a effettuare controlli su tutti i fattorini, per proteggere il pubblico britannico e prevenire il lavoro illegale.

Il ministro dell'Immigrazione Robert Jenrick ha chiesto a Uber Eats, Deliveroo e Just Eat di porre fine alla pratica della condivisione non controllata degli account, nota come "sostituzioni", attuando controlli più severi. Secondo il modello attuale, le società di consegna di cibo permettono ai titolari di account di sostituire le consegne a più persone che non vengono controllate dalle società. Ciò significa che i clienti non hanno modo di sapere se la persona che consegna il loro ordine è stata adeguatamente controllata e le società di consegna non sanno se l'autista ha il diritto di lavorare nel Regno Unito.

In una lettera inviata dal ministro Jenrick alle piattaforme di consegna di cibo online a ciascuna società il ministro ha chiesto di porre fine a questa pratica, avvertendo che il modello commerciale di sostituzione consente il lavoro illegale, lo sfruttamento e mette a rischio i cittadini britannici.

"Quando qualcuno ordina un takeaway a domicilio, merita di sapere che la persona che arriva alla sua porta è stata adeguatamente controllata ed è quella che si aspetta -spiega il ministro dell'Immigrazione Robert Jenrick-. La condivisione non controllata degli account mette a rischio il pubblico, consente, e quindi incoraggia, l'immigrazione clandestina e porta allo sfruttamento dei lavoratori. Ecco perché chiedo a queste aziende di porre fine all'uso di sostituzioni non verificate".

"Stiamo prendendo le misure necessarie per salvaguardare i cittadini britannici e prevenire la piaga del lavoro nero -aggiunge il ministro-. È fondamentale che queste aziende collaborino con noi per raggiungere questo obiettivo. Il governo chiede alle aziende di introdurre misure di controllo più severe per assicurarsi che le persone che rappresentano ciascuna azienda siano autorizzate a lavorare nel Regno Unito e non abbiano precedenti penali".

Le squadre di controllo dell'immigrazione hanno già intensificato le azioni per contrastare il lavoro illegale nel settore delle consegne di cibo, effettuando oltre 250 visite di controllo e più di 380 arresti di autisti di consegne di cibo quest'anno. Negli ultimi mesi il ministero dell'Interno si è impegnato con Uber Eats, Deliveroo e Just Eat: ad agosto scorso è stato raggiunto un accordo con le aziende per rafforzare i processi di assunzione esistenti e migliorare la consapevolezza del lavoro illegale nel Regno Unito.