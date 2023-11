Nestlé tratta con Italpizza la vendita di stabilimento in Francia

La direzione di Nestlé in Francia ha avviato una "trattativa esclusiva" con Italpizza per studiare la cessione dello stabilimento Buitoni di Caudry. "La proposta di acquisizione potrebbe essere finalizzata entro l'inizio del 2024 dopo un processo di informazione e consultazione con le parti sociali", si legge in un comunicato.

Italpizza, aggiunge la nota, "è un attore solido che ha sviluppato la sua esperienza nel mercato della pizza surgelata da oltre 30 anni, con quasi 1.000 ricette di pizza italiana. L'acquisizione del sito di Caudry consentirebbe a Italpizza di rafforzare la propria presenza industriale in Europa".

Attualmente Italpizza ha 6 stabilimenti che riforniscono clienti in 56 Paesi. "Questa proposta di acquisizione -prosegue il comunicato- potrebbe soddisfare gli impegni presi dalla direzione di Nestlé in Francia nei confronti dei suoi dipendenti e del territorio, per rilanciare l'attività produttiva attraverso un progetto solido e con prospettive a lungo termine di occupazione e di investimento nella regione".

Se l'operazione andrà in porto, il big italiano delle pizze surgelate, un colosso da 435 milioni di Euro di ricavi per una quota di mercato del 16%, potrebbe usare la struttura di Caudry per rifornire i mercati del Nord Europa. Il deal potrebbe consentire alla fabbrica di riprendere l’attività, ferma dal 2 marzo per mancanza di ordinativi. In base a quanto raccolto, sul tavolo di Nestlé sono arrivate numerose manifestazioni di interesse per il sito, ma a spuntarla è stata Italpizza, forte della solidità del suo business.

Secondo indiscrezioni Italpizza, gruppo italiano di San Donnino (Modena) fondato da Cristian Pederzini si impegna a conferire 10 milioni di Euro a Caudry, in particolare per ammodernare la linea numero 2, fonte di contaminazione batterica delle pizze della gamma Fraîch'Up di Buitoni. A differenza del precedente proprietario, però, Italpizza produrrà solo pizze con pasta cotta. Se tutto fila, a inizio 2024, quindi, la società modenese rimetterà in servizio la prima linea di produzione a Caudry, assumendo subito 40 dipendenti, attingendo probabilmente tra i 125 che lavoravano nel sito, su un totale di 140 da integrare entro il 2027.