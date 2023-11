Germania: Authority per la concorrenza indaga Coca Cola

Il Bundeskartellamt, l'Ufficio federale tedesco per i cartelli, ha avviato un procedimento per abuso nei confronti di Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH. Coca-Cola è responsabile dell'imbottigliamento e della distribuzione di tutti i marchi di bevande di The Coca-Cola Company in Germania. "Ci sono indicazioni che Coca-Cola potrebbe ostacolare altre aziende nelle loro opportunità competitive per il modo in cui organizza le sue condizioni nei confronti del commercio al dettaglio di prodotti alimentari in Germania, in particolare la struttura degli sconti. Ora indagheremo ulteriormente su questo aspetto", spiega Andreas Mundt, presidente del Bundeskartellamt, che di fatto è l'Authority per la concorrenza che fa capo al ministero federale dell'Economia e della Protezione del clima.

Nel procedimento amministrativo, sottolinea il comunicato ufficiale, "il Bundeskartellamt esaminerà innanzitutto se Coca-Cola detenga una posizione dominante o un potere di mercato relativo in un mercato potenziale di bevande a base di cola o bibite gassate e se sia quindi soggetta a requisiti antitrust speciali per le aziende con potere di mercato". L'Ufficio esaminerà inoltre "se le condizioni richieste da Coca-Cola ai dettaglianti alimentari tedeschi soddisfino tali requisiti: in particolare, esaminerà se la struttura degli sconti di Coca-Cola induca legittimamente o illegalmente le aziende di distribuzione alimentare ad acquistare, mettere a scaffale e pubblicizzare l'intera gamma di prodotti (ad esempio Fanta, Sprite, Mezzo Mix, ViO, fuzetea, Powerade) al di fuori delle bevande a base di cola".

"Le relative condizioni -aggiunge il comunicato- potrebbero avere come conseguenza che anche altri produttori di bevande, in quanto concorrenti di Coca-Cola, siano ostacolati nelle loro opportunità competitive nei mercati limitrofi". L'Ufficio Federale dei Cartelli sta ora indagando su questo aspetto, richiedendo informazioni alle aziende dell'industria delle bevande e ai rivenditori di generi alimentari, oltre che alla stessa Coca-Cola. L'azienda ha dichiarato di essere a conoscenza dell'indagine e di collaborare pienamente con le autorità.

"Siamo convinti che il modello commerciale di Coca-Cola Europacific Partners in Germania, con un concetto equilibrato di prezzi e condizioni, sia legalmente conforme", spiega Andrea Weckwert, vicepresidente dell'ufficio legale della società.