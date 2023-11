Tempi duri per Diageo: ancora incertezza sull'America Latina

Proseguono i guai per Diagero. La multinazionale degli spirit che arriva dal crollo in borsa del 12,2% registrato il 10 novembre per colpa del calo di vendite in America Latina e nei Caraibi (leggi EFA News) non vede la luce. Anzi, la situazione si fa ancora più buia, perché proprio oggi il ceo Debra Crew, ha dichiarato come sia difficile prevedere quando l'azienda potrà risolvere i problemi in America Latina.

Il mercato, ovviamente, non ha gradito e oggi il titolo a Wall Street è sceso di un altro 1,3%: quello che preoccupa di più è che il calo di questi giorni è complessivamente dell'11% rispetto a prima del profit warning.

L'annuncio ha spaventato gli investitori perché Diageo non ha segnalato alcun problema nell'aggiornamento commerciale di settembre: in molti si sono chiesti come abbia fatto a non accorgersi di un problema così grande che si stava preparando da tempo. Diageo ha risposto dichiarando di avere una "visibilità limitata" sui livelli delle scorte presso i rivenditori e i grossisti della regione.

"Questo -ha detto l'ad Crew- rende difficile prevedere con precisione la velocità con cui riusciremo a superare questo problema. L'azienda, secondo la manager, ha in programma una robusta attività di vendita al dettaglio durante il periodo festivo e sta mettendo a punto altre misure per affrontare il problema. Diageo, ha aggiunto l'ad, aggiornerà gli investitori in occasione dei risultati del primo semestre a gennaio.