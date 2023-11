Corea del Sud: carne di cane addio

Mentre l'Italia si appresta a vietare la carne sintetica, un Paese molto lontano dal nostro intende vietare un altro tipo di carne. Stiamo parlando della Corea del Sud, che a partire dal 2027, dovrebbe mettere completamente al bando la carne di cane. "Prevediamo l'emanazione di una legge speciale per vietare la carne di cane entro quest'anno", ha riferito il deputato Yu Eui-dong, dopo un incontro in Parlamento, con la partecipazione di funzionari del ministero dell'Agricoltura e attivisti per i diritti degli animali.

"Garantiremo pieno sostegno ad allevatori, macellai e altri imprenditori", ha aggiunto Yu, annunciando indennizzi per i macellatori e trasformatori di carne canina. "La notizia che il governo sudcoreano sia pronto a vietare l'industria della carne di cane è come un sogno che diventa realtà per tutti noi che ci siamo battuti per porre fine a questa crudeltà", ha commentato Chae Jung-ah di Humane Society International, attiva nei diritti degli animali.

Per la Corea del Sud, il divieto di consumo della carne di cane sarebbe una svolta epocale, in quanto si tratta di una tradizione plurisecolare, pur declinata con la progressiva apertura del Paese ai commerci e alla cultura occidentale. Permangono, in ogni caso, nel Paese asiatico, circa 1.150 allevamenti per cani, con oltre mezzo milioni di animali destinati al macello.

Anche per questa ragione, l'abolizione del consumo di carne canina in Corea del Sud si annuncia come un processo molto graduale, verosimilmente soggetto a compromessi e mediazioni. Si prevede, infatti, che il divieto definitivo entri in vigore soltanto nel 2027. C'è infatti chi non ci sta, come Joo Young-bong, leader dell'associazione coreana degli allevatori di cani. che promette battaglia. Il cambiamento, comunque, a Seoul e dintorni, è ormai iniziato.