“La guerra in tavola”: quanto impatta l'inflazione sui consumi?

Giovedì 23 novembre apre a Villa Miani a Roma il XXI Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Il Forum è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere.

L’edizione di quest’anno inizia alle 9.30 di giovedì con la conferenza stampa di presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis “La guerra in tavola” sull’impatto dell’inflazione sui consumi degli italiani, fra strategie di risparmio e profondi cambiamenti nelle abitudini alimentari delle famiglie, raccontate concretamente attraverso la mostra su come cambiano i menu nelle case degli italiani. Interverranno il presidente del sodalizio Ettore Prandini, il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. E' previsto un focus sulla candidatura Unesco della cucina italiana, con lo studio Coldiretti e The European House – Ambrosetti su valore del Made in Italy a tavola e l’esposizione sui colossi del Made in Italy allestita a Villa Miani, con le specialità di maggiori dimensioni realizzate per l’occasione nelle diverse regioni d’Italia tra maxi mortadella, provolone XXL, bottiglioni extralarge, pagnotte ciclopiche ed enormi salami e mozzarella.

Si parlerà anche di Piano Mattei per l’agricoltura in Africa e migrazioni, innovazione e competitività delle imprese, sfida energetica e transizione ecologica, politiche per l’Europa fino al valore della Filiera agroalimentare.

Tra i rappresentanti istituzionali hanno confermato la presenza fisicamente nella prima giornata di giovedì 23 novembre: Matteo Salvini (vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti); Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale); Francesco Lollobrigida (ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste); Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy); Marina Elvira Calderone (ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali); Raffaele Fitto (ministro degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr); Gennaro Sangiuliano (ministro della Cultura); Maurizio Leo (viceministro dell’Economia e delle Finanze); Giulio Tremonti (presidente della Commissione Affari esteri e comunitari Camera dei Deputati); Maurizio Martina (vicedirettore Generale Fao).

Assieme al segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, tra gli altri, hanno confermato la presenza come relatori nella giornata di apertura: Felice Adinolfi (professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università di Bologna, Centro Studi Divulga); Alessandro Apolito (caposervizio Tecnico Presidenza e Segreteria Generale Coldiretti); Gian Carlo Blangiardo (professore emerito all’Università Bicocca di Milano, già presidente Istat); Paolo Scaroni (presidente Enel); Luigi Scordamaglia (amministratore delegato Filiera Italia); cardinale Matteo Maria Zuppi (presidente Conferenza Episcopale Italiana – in collegamento).

Il XXI Forum Internazionale dell’agroalimentare prosegue nella mattina di venerdi 24 novembre con temi e presenze che saranno comunicati successivamente. L’appuntamento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it.