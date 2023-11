Donne: Camst e D.i.Re uniti nella lotta contro la violenza

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il prossimo 25 novembre, Camst ha rinnovato la collaborazione con l’Associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, mantenendo l’impegno nella lotta contro la violenza di genere attraverso un ricco programma di azioni in ambito lavorativo e scolastico.

L'azienda bolognese dà lavoro a 13mila persone di cui l’87% costituito da donne, e D.i.Re, è composta da 84 organizzazioni che affiancano oltre 20mila donne ogni anno. Per il 2024 si troveranno nuovamente fianco a fianco in un nuovo progetto di sensibilizzazione e formazione rivolto, questa volta, al mondo delle scuole. Il format, già sperimentato dall’associazione in fase pilota all’interno di 20 istituti comprensivi attraverso il coinvolgimento di 16 centri anti violenza della rete D.i.Re, prevede anzitutto la formazione di insegnanti, educatori ed educatrici attraverso la diffusione di quattro video animati sulle varie forme di potere: poter scegliere, poter essere, potere della collaborazione e potere del sì e del no. Successivamente gli insegnanti, grazie a questi strumenti, lavoreranno insieme a bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni, sugli stereotipi che, sin da piccoli, sono portati ad assimilare, cercando di sensibilizzarli sul tema.

A breve, all’ingresso della sede centrale di Villanova, verrà anche installata una panchina rossa, simbolo dell’impegno dell’azienda nella lotta contro la violenza sulle donne.

“In questi anni i fenomeni di violenza di genere sono aumentati in maniera preoccupante – commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst group -, per questo è fondamentale lavorare nell’ottica di un cambiamento culturale che deve partire sin dalla tenera età. Dopo tre anni di collaborazione con D.i.Re, la nostra azienda, da sempre impegnata sul fronte della sensibilizzazione e prevenzione alla violenza di genere nei luoghi di lavoro, ha deciso quest’anno di supportare l’Associazione nelle sue attività di formazione in ambito scolastico. Riteniamo, infatti, – conclude Malaguti – che educare nel rispetto della differenza già in età scolastica, avviando un cambiamento culturale precoce, sia la base di partenza per poter prevenire questi fenomeni".

Antonella Veltri, presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, aggiunge “In questi anni, stiamo lavorando molto sulla prevenzione precoce della violenza, agendo concretamente sul cambiamento culturale che è il primo protagonista del contrasto alla violenza maschile contro le donne. Avere la possibilità di diffondere il progetto che abbiamo pensato per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie in un numero sempre maggiore ci aiuterà sicuramente ad avere insegnanti più consapevoli e bambine e bambini più liberi, per un futuro senza violenza”.