Nuovo piano regolatore porto di Marina di Carrara atteso da 40 anni

Ci sono voluti più di quarant'anni ma finalmente l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha potuto esprimere "soddisfazione e apprezzamento" per il voto unanime con il quale il consiglio comunale di Carrara ha dato parere positivo nell'ambito all'iter di approvazione del nuovo Piano regolatore del Porto di Marina di Carrara, atteso dal 1981. Il consiglio comunale ha condiviso l'idea che il porto deve modernizzare la propria struttura per rispondere ai nuovi bisogni del territorio, "in termini commerciali, turistici" e a favore della cantieristica diffusa sul territorio con la realizzazione del tanto atteso " travel lift".

Le attività già in corso per migliorare l'interfaccia con la città, la nuova passeggiata a mare, la nuova viabilità di Levante e il prossimo concorso di idee per dare un nuovo volto al Lotto 3 del waterfront, sottolinea un comunicato ufficiale, "costituiscono le premesse per una nuova stagione nella relazione fra porto e città. Tutto ciò anche in vista di una serie di iniziative per accelerare la transizione digitale e quella energetica".

Con questo voto, aggiunge la nota, "inizia il futuro del porto che è anche il futuro della città". Il presidente dell'Adsp, Mario Sommariva, nell'apprendere "con grande soddisfazione del voto espresso dal consiglio comunale, ha voluto esprimere anche il proprio personale ringraziamento ed attestato di stima al sindaco Serena Arrighi per la grande collaborazione istituzionale dimostrata in questi mesi nonché alla giunta e a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale per il lavoro positivo svolto in funzione dello sviluppo e della crescita del territorio".