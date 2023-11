Intesa Sanpaolo. "Imprese vincenti": al via la 5° edizione

Parte la quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato nel 2019 e che ha finora accompagnato 526 aziende ‘vincenti’ in percorsi di crescita e sviluppo. Le prime quattro edizioni di Imprese Vincenti hanno riscontrato un ampio successo di adesioni.

Complessivamente sono più di 10mila le imprese autocandidatesi, di cui circa 4000 nell’ultima edizione. Un risultato che mostra la volontà delle Pmi di mettersi in gioco e, nel contempo, l’efficacia del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo nell’interpretare i bisogni del contesto produttivo. La quinta edizione di Imprese Vincenti punta innanzitutto a valorizzare le imprese sostenibili, ovvero le Pmi che hanno fatto propri i criteri Esg con progetti di crescita e impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l’economia, a maggiori livelli occupazionali, al benessere delle persone e delle comunità. La Banca sarà partner del progetto di crescita delle imprese selezionate oltre a sostenerle nell’affermazione di una cultura di impresa sostenibile e inclusiva.

Un ulteriore obiettivo del programma di quest’anno sarà quello di dare voce ai territori, facendo emergere a livello locale e nazionale le realtà produttive più significative ed evidenziando le specificità dei distretti e delle filiere. Realtà produttive che rappresentano l’italianità nel mondo, che Intesa Sanpaolo si impegna a sostenere riconoscendone il ruolo di veicolo di affermazione del Made in Italy. Le Imprese Vincenti selezionate verranno quindi accompagnate in un percorso virtuoso in cui la Banca e i partner di progetto forniranno con continuità supporto, finalizzato alla crescita.

Infine, la novità di quest’anno è la valenza internazionale del programma. Grazie alla sinergia con la Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, le imprese estere selezionate che operano nelle geografie della Divisione stessa verranno invitate a partecipare ad un evento loro dedicato. L’obiettivo è individuare eccellenze internazionali, nei mercati di riferimento dell’economia italiana, per creare confronti e sinergie tra modelli di business, favorendo la collaborazione e l’incremento delle opportunità di scambio commerciale tra l’Italia e il resto del Mondo.

Per la quinta edizione di Imprese Vincenti saranno selezionate 150 aziende (di cui 10 straniere) che avranno attivato progetti o raggiunto risultati in termini di focus sui fattori di contribuzione al Pil e all’impatto sociale, su innovazione e ricerca, sulla transizione digitale ed ecologica, su internazionalizzazione ed export, su passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, su formazione e welfare. Su ciascuna imprese verrà inoltre calcolato il punteggio Esg di Intesa Sanpaolo per valutarne il profilo di sostenibilità. Anche questa edizione vedrà una sezione dedicata alle imprese sociali e del terzo settore, selezionate in base alla valorizzazione di progetti sociali, culturali o per la parità dei diritti, per il sostegno al territorio ed a categorie svantaggiate.

Confermato il focus sulle imprese del settore agro-alimentare, prioritario per la nostra economia e per cui la Banca ha costituito una direzione dedicata, per il quale contano in particolare la leva del passaggio generazionale e della crescita dimensionale a fronte di un segmento produttivo frammentato e che potrebbe giovare di miglior competitività. Tra le novità, l’inserimento tra le Imprese Vincenti anche di PMI estere che coniughino visione internazionale con il business legato a filiere produttive italiane, a cui verrà dedicato un evento specifico.

"Il rapporto tra banca e impresa è alla base della crescita solida della nostra economia e le Pmi sono la linfa vitale per lo sviluppo del Paese", dichiara Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. "Con Imprese Vincenti in questi anni abbiamo individuato oltre 500 realtà che rappresentano un catalizzatore positivo per l’intero sistema produttivo. Oggi la sfida è la modernizzazione dell’economia e della società italiana, puntando su transizione digitale e sostenibilità ed investendo nella realizzazione degli obiettivi del Pnrr, al cui sostegno il nostro Gruppo mette a disposizione 410 miliardi di credito, di cui 120 destinati proprio alle Pmi, oltre a collaborare con Università e Centri Nazionali di Ricerca. Il nostro impegno - conclude Barrese - è accompagnare le imprese nel cogliere tali opportunità per conquistare una crescita stabile e inclusiva, facendo leva sul network ed investendo in digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione e rafforzamento delle filiere territoriali, che in questi anni hanno agito come fattore di tenuta del sistema produttivo".