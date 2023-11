Milano. DeA Capital RE e Paref ridanno vita a Piazza Cordusio

DeA Capital Real Estate Sgr e Paref danno il benvenuto ai nuovi conduttori degli spazi commerciali che arrivano a The Medelan, il compresso comprendente lo storico palazzo del Credito Italiano in Piazza Cordusio a Milano. Coin, storico marchio nato in Italia nel 1916, dedicato al mondo dell'abbigliamento, della bellezza e dell'home decoration, non poteva mancare l’appuntamento con una delle piazze più importanti d’Italia per il retail e lo shopping, con l’apertura di uno dei più estesi flagship store di Coin Excelsior nel cuore di Milano.

Arket ha individuato in The Medelan il luogo ideale per il lancio di un marchio molto noto nel resto di Europa e non ancora fisicamente presente in Italia. Proprio in Piazza Cordusio, infatti, verrà aperto il primo store italiano con insegna Arket, conosciuto per promuovere uno stile di vita moderno ed essenziale. Kave Home, noto marchio di arredamento spagnolo, ha scelto The Medelan per l’attesa apertura del suo primo store fisico nella capitale del design italiana. I conduttori occuperanno complessivamente una superficie di circa 13.000 mq ad uso commerciale.

Gli spazi, situati in una delle piazze più famose al mondo, hanno un layout studiato e adattato ai flussi turistico-commerciali in modo da rendere gli spazi altamente visibili e facilmente accessibili; grandi vetrate al piano terra collegano gli spazi commerciali e i flussi urbani. Gli spazi saranno personalizzati a seconda delle necessità dei conduttori anche grazie all’ attento lavoro di progettazione che è stato mirato a rendere fruibili degli spazi fluidi e facilmente adattabili ai diversi possibili concept dei futuri occupanti. The Medelan è un progetto del Fondo Broggi, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr - società del Gruppo DeA Capital, specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare - con Paref, uno dei principali operatori europei nel settore della gestione immobiliare, in qualità di advisor.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto nel corso dell’ultimo anno per la commercializzazione degli spazi destinati ad uso retail e in particolare dei contratti di locazione sottoscritti con i marchi Coin, Arket e Kave Home, operatori la cui mission e la cui voglia di innovazione e attenzione alle tematiche ambientali e sociali ben si sposa con la nostra visione", commentano Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate Sgr, e Andrea Duma, Managing Director - Country Head Italy, di Paref. "Il progetto The Medelan ha preso forma secondo quello che avevamo immaginato all’inizio dell’iniziativa: un immobile storico da portare in questo millennio rispettandone l’architettura e la storia. Un recupero che contribuisse al nuovo volto e alla nuova vita che la città di Milano sta dando a Piazza Cordusio. Il risultato è per noi motivo di orgoglio: un immobile che è in linea con i più elevati standard contemporanei soprattutto per quello che riguarda i temi legati alla sostenibilità, Esg, che sono per DeA Capital Real Estate Sgr e Paref al centro del proprio lavoro. Siamo inoltre orgogliosi di comunicare che nel corso degli ultimi mesi l’immobile ha raggiunto la piena occupancy degli spazi ad uso uffici”.