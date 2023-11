Eataly/2. A Roma Termini un format "condensato"

Eataly apre alla stazione Termini e conquista un avamposto nel cuore della Capitale. A 11 anni dall’inaugurazione del megastore all’ex terminal Ostiense, e dopo il flop di Piazza Repubblica, nel 2015, Eataly Group abbraccia ora a Roma il travel retail, dopo le esperienze in partnership con Autogrill in alcune aree autostradali e all'aeroporto di Fiumicino. Per il primo locale gestito direttamente in questo segmento, la scelta è caduta su un punto panoramico, una terrazza con vista sull’entrata della stazione di via Giolitti, sull’ex galleria gommata (ormai vero show room di grandi firme) sia su piazza dei Cinquecento.

Un punto vendita di 700mq con 100 posti a sedere e servizio al tavolo, per un totale di oltre 200 posti a disposizione della clientela. Con quick service di caffetteria e pizza alla pala ma anche un vero e proprio ristorante. E un (per adesso) piccole store di eccellenze del Made in Italy. Prevista anche nella galleria sottostante, sempre in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, un temporary shop con prodotti natalizi targati Eataly.

Un cambio di mission per il gruppo? “Assolutamente no, la nostra mission rimane sempre quella di dare esperienze e far conoscere il meglio della offerta enogastronomica del nostro paese”, spiega a EFA News Andrea Cipolloni, CEO Group Eataly. “Ciò che è cambiato sono le dimensioni dei punti vendita, insieme alle abitudini dei consumatori. Dopo il Covid c’è sempre più richiesta infatti di spazi outdoor. Né è pensabile di aprire nuovi store di 14.000 mq nel cuore delle città. No, questo è un format nuovo di zecca nel quale i 700 mq rappresentano la dimensione efficace per ospitare ristorante e caffetteria e store. E’ un Eataly, per così dire, condensato. Da dove ci è venuto lo spunto? Dai nostri punti vendita di Dubai”.

Nonostante l’internazionalizzazione (vedi articolo di EFA News), l’interesse per l’Italia rimane. “Abbiamo numerosissime offerte da tutto il mondo, che selezioniamo con estrema attenzione, prossimamente apriremo a Dresda e nel 2025 a Bruxelles”, sottolinea Cipolloni, “ma era importante che Eataly arrivasse al centro della Capitale. E poi pensiamo che questo punto vendita possa essere un ottimo biglietto da visita per il flagship store di Roma Ostiense”.

(Fine)