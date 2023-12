Usa: amministrazione Biden rivendica redditi agricoli da record ($ 151,1 mld)

Il Servizio di ricerca economica del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle previsioni sui redditi del settore agricolo per il 2023. Commentando i dati, il segretario all’Agricoltura Tom Vilsack ha affermato: “Le previsioni odierne sul reddito agricolo per il 2023 mostrano che, sebbene il reddito agricolo netto scenderà al di sotto del livello record del 2022, siamo ancora in uno degli anni migliori mai registrati per il settore agricolo complessivo, con 151,1 miliardi di dollari".

"In effetti - ha proseguito il segretario - il reddito agricolo netto in contanti per il 2023 è del 15% superiore alla media degli ultimi due decenni, mentre il reddito agricolo del triennio 2021-2023 rappresenta il livello più alto di reddito agricolo degli ultimi 50 anni. Anche le esportazioni agricole statunitensi hanno registrato i livelli più alti mai registrati nel 2021-2023, il che si riflette sulle entrate di cassa complessive, mentre si prevede che il 2024 sarà il quarto anno più alto mai registrato nonostante i potenziali cali".

Secondo Vilsack, quindi, i dati mostrano che la maggior parte delle famiglie agricole fa affidamento su lavori extra-agricoli per far quadrare i conti, indicando che il reddito non è distribuito equamente in tutto lo spettro delle aziende agricole. L'Usda, intanto, promette di proseguire nel suo impegno per rafforzare un sistema complementare che renda possibile consentire alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni di beneficiare di mercati più numerosi, nuovi e migliori e di opportunità di un’agricoltura climaticamente intelligente in modo che possano prosperare. La variazione del reddito agricolo netto quest’anno riflette prezzi complessivamente più bassi per gli agricoltori, costi di produzione più elevati, tassi di interesse più elevati e spesa pubblica in calo rispetto ai livelli record del 2020.

"Un aspetto positivo per gli agricoltori è che alcuni costi di produzione, inclusi mangimi, fertilizzanti e pesticidi, sono diminuiti. L'Usda sta tenendo conto di tutti questi fattori mentre progettiamo e implementiamo i nostri programmi e mentre lavoriamo con il Congresso sul prossimo Farm Bill nel 2024", ha concluso il segretario Vilsack.