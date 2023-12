Liberia: l'Italia fa scuola sulla sovranità alimentare

Altro obiettivo: fare a meno, in breve tempo, dell'importazione di pollame.

A poche settimane dalla sua vittoria elettorale, il nuovo presidente della Liberia Joseph N. Boakai (che si insedierà il prossimo 22 gennaio) ha annunciato grandi investimenti per l'economia del proprio Paese, con l'agricoltura che, prevedibilmente, rivestirà un ruolo centrale. "Forniremo sostegno a tutti gli agricoltori per contribuire a migliorare la loro vita e l'economia del paese", ha detto il presidente eletto a un gruppo di agricoltori che gli hanno fatto recentemente una visita di cortesia. “In quanto Stato indipendente, la Liberia dovrebbe essere in grado di nutrirsi da sola”.

“Abbiamo tutto il potenziale come Paese per diventare autosufficiente nel settore alimentare. Se nulla funzionerà, l’agricoltura deve funzionare”, ha ribadito Boakai, già

vicepresidente per due mandati, con Ellen Johnson Sirleaf, primo presidente donna di uno stato africano, dal 2006 al 2017. Il nuovo presidente liberiano, che in passato è ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Agricoltura, ha sottolineato che "circa 40 milioni di dollari sono accantonati da qualche parte e verranno utilizzati per sostenere l'agricoltura in questo momento".

Tra le promesse di Boakai: niente pollame importato, in compenso nuove strategie per esportare la manioca. “La persona che diventerà il prossimo ministro dell’Agricoltura deve essere in grado di dare potere agli agricoltori”, ha dichiarato il presidente eletto. “Lavoreremo attraverso cooperative per aiutare gli agricoltori a fare soldi - ha spiegato -. Anche se i pomodori provengono da fuori, se gli agricoltori hanno il potere di produrre di più qui non c’è bisogno di concedere licenze alle persone per esportare", ha proseguito, indicando il coinvolgimento dei giovani come mezzo per ridurre la disoccupazione, incentivando gli istituti tecnici e la produzione di attrezzi agricoli per risparmiare manodopera e dare potere agli agricoltori stessi.

Boakai ha quindi indicato l'export del caffè liberiano come uno dei mercati da rilanciare, senza trascurare il riso (di cui vuole abbassare il prezzo) e, in particolare, il miglioramento della viabilità nelle campagne. "L’agricoltura - ha detto - è legata alla salute, all’istruzione e ai servizi igienico-sanitari dei cittadini. Ecco perché vogliamo farne la priorità. Dobbiamo nutrirci e il governo deve essere in grado di creare un ambiente favorevole”, ha affermato. Ad oggi, ha denunciato il neopresidente liberiano, in campo agricolo "i soldi finiscono nelle mani delle persone sbagliate. Mi assicurerò che il denaro che arriva all’agricoltura venga monitorato a beneficio degli agricoltori. È giunto il momento di far avanzare questo Paese”, ha spiegato Boakai.