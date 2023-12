Hnh Hospitality, stipendio maggiorato e benefit per i dipendenti

HNH Hospitality, che ha recentemente ottenuto la certificazione di “Great Place to Work”, annuncia la proroga delle condizioni economiche applicate ai propri dipendenti. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato, confermando "l’intero pacchetto di misure anche per l’anno fiscale 2024 dedicate all’intera comunità di oltre 900 dipendenti". Le misure sono valide a partire dal 1° novembre 2023 fino al 31 ottobre 2024. HNH Hospitality, sottolinea il comunicato, "si riserva l’intenzione di estenderne ulteriormente la durata in relazione al valore aggiunto e alla sostenibilità nel lungo periodo".

In particolare, l’iniziativa prevede, per ogni ora di attività lavorativa svolta nelle giornate di sabato e domenica e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 85 del vigente CCNL, un’ulteriore maggiorazione retributiva del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese.

Confermata anche l’indennità in cifra fissa di 25 Euro per lo svolgimento dell’attività lavorativa organizzata su 6 giorni di attività settimanale invece che su 5. L’indennità, spiega la nota, "viene erogata con riferimento a tutte le settimane lunedì-domenica, con la presenza di 6 giornate effettivamente lavorate su 7, a prescindere dal giorno di riposo individuato. Il compenso viene erogato unitamente alle competenze di ciascun mese con riferimento a tutte le settimane che si siano concluse nel suddetto mese".

Vengono, infine, prorogati anche i Permessi Solidali, cioè la possibilità dedicata a coloro che, per motivi personali o legati a un familiare stanno vivendo una situazione straordinaria di difficoltà. I dipendenti che si trovano in questa condizione potranno usufruire di ore di permesso extra donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi e dall’azienda. Accanto a questo, l’importante iniziativa che annovera HNH Hospitality come innovatore nel settore: una giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore.

“In un contesto globale a elevata inflazione, ci sembra ancora più importante come HNH Hospitality continuare a dare risposte concrete ai nostri dipendenti migliorando la loro condizione lavorativa - sottolinea Costabile Giordano, chief human resources officer del Gruppo HNH Hospitality-. La proroga dell’intero pacchetto di misure è sinonimo di impegno verso la comunità HNH dopo il successo in questi mesi delle diverse iniziative”

HNH Hospitality è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort a 4 e 5 stelle: annovera strutture a Trieste, Gorizia, Venezia, Padova e Verona. Pochi giorni fa ha reso noto il preconsuntivo del 2023 che vede numeri in rialzo: il volume di affari complessivo delle gestioni dirette pari a 105,7 milioni di Euro, per esempio, è in crescita del 47% rispetto a quello dell’esercizio precedente (leggi EFA News).