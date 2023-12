Regali di Natale, spesa media a quota 249 euro

Ci siamo quasi. Mancano pochi giorni al Natale e comincia il rito delle previsioni su quanto spenderanno gli italiani per i regali. Una delle ultime indagini è quella realizzata dall’Istituto Piepoli per Udicon, l'Unione per la difesa dei consumatori. Da essa emerge che gli italiani spenderanno in media 249 Euro per i regali di Natale. Più in dettaglio, il 53% spenderà fino a 250 Euro: il 28% spenderà una cifra compresa fra 250 e 500 Euro mentre rimane una percentuale residuale quella composta dalle persone che indicano una spesa maggiore.

Il 58% degli italiani, secondo l'indagine, metterà in conto lo stesso budget dell'anno scorso: uno su cinque, però, pari al 20% degli italiani spenderà meno rispetto all'anno scorso mentre più di uno su quattro, ossia il 28% farà meno regali. A pesare sul portafoglio, secondo l'89% degli italiani, è l’aumento generale dei prezzi per beni e servizi che, durante l’anno, ha condizionato negativamente le abitudini di spesa della popolazione. I regali di Natale più gettonati? A parte i giocattoli destinati ai bambini, secondo l'indagine i regali natalizi si concentreranno maggiormente su abbigliamento (37%), ma anche articoli di profumeria (27%), pelletteria (23%), libri (19%) e alimentari (18%). Soltanto il 9% di spesa, invece, verrà destinato alla tecnologia, l’8% a cellulari e smartphone, il 7% agli articoli sportivi e, infine, il 3% alle vacanze.

L'indagine è andata oltre e si è spinta fin verso il prossimo anno. Ebbene. la fase di incertezza si ripercuote anche sulle aspettative degli italiani riguardo al futuro: i dati sulle prospettive economiche indicano, infatti, che il 56% prevede una situazione stabile nei prossimi 6 mesi, mentre il 20% teme un peggioramento.

"È importante monitorare attentamente la situazione economica e adottare misure in maniera tempestiva per affrontare eventuali criticità -spiega Martina Donini, presidente nazionale Udicon-. L’inflazione è ancora la preoccupazione principale per 9 italiani su 10 e questo significa che l’inversione positiva degli ultimi mesi ancora tarda a farsi sentire sui bilanci familiari. Due italiani su tre hanno anticipato i regali natalizi durante il Black Friday, approfittando di sconti e promozioni. Questo dimostra che i consumatori cercano opportunità a basso prezzo in un momento di incertezza economica".