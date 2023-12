Only the brave chiama Alice, progetto congiunto Poke House-Otb

Poke House e OTB Foundation si sono unite per sostenere “Only The Brave Chiama Alice”, lo sportello psicologico gratuito online dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 25 anni. Dal 1° dicembre fino a domenica 31 dicembre 2023, sarà possibile acquistare nei punti vendita Poke House, oppure sull’app proprietaria, i nuovi cookies: in questo modo si potrà donare 1 Euro per ogni biscotto venduto al progetto “Only The Brave Chiama Alice”.

L’obiettivo della nuova partnership è quella di "offrire aiuto e alleviare i disturbi legati ad ansia e depressione nelle nuove generazioni", come sottolinea un comunicato ufficiale. In quest'ottica Poke House, specializzata in healthy food e diventata società benefit nel 2022, ha raccolto l’invito di OTB Foundation (onlus del gruppo OTB fondato da Renzo Rosso) a "sostenere un servizio di ascolto a livello nazionale per i giovani in difficoltà, coinvolgendo la propria community nel periodo natalizio".

Stando ai dati raccolti da Sinpia, Società Italiana di neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza, tra il 20% e il 25% dei bambini e adolescenti in Italia manifesta i segni d’ansia e di depressione. Proprio per contrastare l’incremento significativo di questi disturbi, OTB Foundation e Associazione Alice ETS hanno creato il progetto “Only The Brave chiama Alice”, uno sportello gratuito che si rivolge a ragazzi di tutta Italia dai 12 ai 25 anni.

“In questo momento storico, parlare di salute mentale è fondamentale: è un tema che si sta normalizzando pian piano, con sempre più iniziative volte a supportare chi ne ha bisogno -spiega Vittoria Zanetti, co-founder di Poke House-. Amiamo essere parte attiva del cambiamento e contribuire ad avere un impatto positivo sulle nuove generazioni. Ci siamo quindi uniti a OTB Foundation, chiamando la nostra community a sostenere il numero sempre crescente di giovani in difficoltà; perché la bontà è un valore che vogliamo condividere con tutti”.

“Sono stati oltre 250 i ragazzi che si sono rivolti allo sportello dalla sua nascita ad oggi, abbiamo conteggiato 724 ore di consulenza solamente in questi ultimi dodici mesi di progetto e le richieste sono in aumento -spiega Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation-. Per questa ragione la Fondazione ha deciso di strutturare maggiormente il progetto Only The Brave Chiama Alice, arrivando ad offrire ad ogni utente maggiorenne che lo necessita, la presa in carico di 10 colloqui psicologici gratuiti. Il servizio è solo su appuntamento, per fare richiesta di consulenza online è necessario inviare una mail a clinica@aliceets.org”.