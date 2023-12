Fitopatie agrumi: piano d'emergenza entro primi mesi 2024

Dopo il tavolo di confronto con agrumicoltori siciliani, ne seguiranno altri nei prossimi mesi con i produttori di altre regioni

Il citrus greening è una delle fitopatie più diffuse in campo ortofrutticolo a livello mondiale. In Italia, tale malattia è un flagello in particolare per l'agrumicoltura siciliana. L'emergenza è stata affrontata in un tavolo tecnico al Masaf, convocato e presieduto dal sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo. Il piano di emergenza ministeriale dovrebbe essere messo a punto all'inizio del prossimo anno.

“Quella di oggi è stata un’occasione per approfondire una problematica che riguarda in particolare la Sicilia. Nelle prossime settimane saranno convocati altri incontri per affrontare le questioni fitosanitarie che toccano le diverse Regioni”, ha dichiarato in primo luogo D’Eramo. Per il comparto siciliano degli agrumi, sarà necessario che prevenire i danni causati dai virus tristeza e mal secco, pertanto è necessario “poter essere nelle condizioni di agire immediatamente – ha aggiunto il sottosegretario -. La tempestività è fondamentale per evitare il ripetersi di situazioni del passato e arginare l’ingresso di una eventuale nuova batteriosi”.

Al tavolo hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, i rappresentanti dei Consorzi di tutela, delle organizzazioni agricole, dell’Università di Catania, del Crea e i tecnici del Masaf. In conclusione, D'Eramo ha assicurato "l’impegno del nostro Paese in sede europea per innalzare la guardia contro le fitopatie, perché vengano effettuati più controlli sui prodotti importati da paesi extra Ue e perché sia rafforzata la protezione delle nostre produzioni”.