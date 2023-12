Ferrero tratta con Danone per i biscotti Michel et Augustin

Ferrero è entrata in trattative esclusive con la multinazionale francese Danone per l'acquisizione della belga Michel et Augustin. L'annuncio sta facendo viaggiare positivo il titolo Danone che, al Cac40 francese, ha iniziato la seduta in rialzo dello 0,7% svettando come uno dei titoli in maggiore rialzo.

Nel dettaglio, ieri la società ha annunciato i negoziati con Cth Invest, holding belga che fa capo al colosso italiano della Nutella. Non sono stati rivelati dettagli finanziari del deal allo studio. Michel et Augustin è stata fondata in Francia nel 2004 da Augustin Paluel-Marmont e Michel de Rovira e commercializza prodotti di alta qualità, tra cui biscotti dolci, biscotti salati, snack e yogurt, venduti principalmente in Francia e in altri sei mercati.

"Michel et Augustin è un marchio molto apprezzato ma non corrisponde alle priorità di investimento definite dalla nostra strategia Renew Danone", sottolinea il direttore generale Juergen Esser. Ferrero ha fatto notare che "l'operazione rafforzerebbe la presenza dell'ecosistema Ferrero in Francia".

Danone aveva acquisito il 40% di Michel et Augustin nel 2016, prima di salire al 100% del capitale nel 2020: l'acquisizione prevista migliorerebbe la posizione di Ferrero in Francia e segnerebbe l'ultimo acquisto nel mercato dei biscotti premium, dopo le acquisizioni di Burton's Biscuit Company e Fox's nel Regno Unito, Kelsen Group in Danimarca e Delacre in Belgi.

La transazione proposta da Ferrero sarà sottoposta alla consultazione degli organi rappresentativi dei dipendenti. le previsioni sostengono che l'operazione possa concludersi nei prossimi mesi, subordinatamente alle consuete condizioni di closing.