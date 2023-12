Made in Italy: ddl approvato alla Camera

Con 133 voti favorevoli, 103 contrari e 3 astenuti, il ddl sul Made in Italy è stato approvato dalla Camera dei deputati. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, principale promotore del disegno di legge ha espresso soddisfazione per "un provvedimento cardine nella politica industriale del nostro Paese, strategico per tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo, con il 'Fondo sovrano' e il Liceo del Made in Italy che entreranno subito in funzione". Il ministro ha ringraziato "i deputati per il confronto costruttivo e il viceministro Valentino Valentini che si è prodigato per la sua rapida approvazione".

Una volta approvata, la norma imprimerà "una vera e propria svolta per il tessuto industriale nazionale, grazie a un complesso di norme organiche che intervengono su diversi settori produttivi per stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e formare le competenze in vista delle sfide globali che attendono il nostro Paese. Avanti su questa strada", ha concluso Urso.

La bozza del ddl su Made in Italy era stata presentata lo scorso 17 maggio (leggi notizia EFA News) e approvata dal Consiglio dei ministri il 31 luglio (leggi notizia EFA News). Il provvedimento passerà ora all'esame del Senato.