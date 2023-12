Regali di Natale/2. Alimentari più cari

Sono i prodotti alimentari, gli addobbi natalizi, i giocattoli i regali di Natale che quest'anno sono attesi in aumento con una sfilza di rincari che, alla fine, porteranno i consumi a un aumento medio dei prezzi di circa il 10%. Lo dice l’Osservatorio nazionale Federconsumatori che ha aggiornato il suo monitoraggio dei costi dei prodotti tipici di questa festa.

A registrare i rincari più elevati sono gli addobbi natalizi, in rialzo del 19%, i regali di ultima generazione (+14%) e i prodotti alimentari (+12%).

Secondo le prime stime dell’associazione, la spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti e regali, sarà di 169 Euro, più o meno quanto speso l'anno scorso. Dato triste: rispetto al 2022 la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo cresce al +7,2%.

“Le parole d’ordine per i regali 2023 sono la sostenibilità e l’utilità -spiega Federconsumatori in un comunicato-. Risultano molto gettonati i regali food: miele, vini, formaggi, prodotti tipici e creazioni culinarie home made (marmellate, biscotti, liquori aromatizzati, ecc.), ma anche corsi di cucina, percorsi degustazione e kit per cene all’altezza di ristoranti stellati. Questo tipo di doni conoscerà una crescita del +9% rispetto al 2022, anno in cui erano già in forte aumento. Per i regali nel settore alimentare si privilegeranno gli acquisti presso negozi di vicinato o punti vendita che commercializzano prodotti tipici e a kmzero”.

Per quanto riguarda i prodotti alimentari in dettaglio, Federconsumatrori ha stilato la tabella dei rincari. Il cotechino precotto, per dire, è valutato a 12,78 Euro con un aumento del 13% rispetto al 2022. Lo zampone viene quest'anno 16,8 Euro, il 17% in più rispetto allo scorso natale, la confezione da un chilo di lenticchie costerà 9,61 Euro, il 24% in più rispetto a un anno fa. Il miele (250 grammi) costa 6,64 Euro (+7%), lo spumante 30,651 Euro (+13%), il prosecco 14,4 Euro (+8%), il salmone (confezione da 300 grammi) 26,99 Euro (+10%), il torrone in confezione da 250 grammi 12,5 Euro (+23%). I due regali immancabili tra i cibi, ossia panettone e pandoro, rincarano in maniera diversa anche se costano uguale: il panettone, a 14,6 Euro sale del 9%, il pandoro, quotato 14,62 Euro, rincara del 5%. Il vino da tavola a 10,25 Euro sale del 4%, il mix di frutta secca da 500 grammi costa 9,81 Euro ed è in rialzo del 23%, i fichi secchi (confezione da 250 grammi) costa 9,88Euro e sale del 10%, i datteri a 2,82 Euro salgono del 14%. Infine, il Parmigiano oltre 40 mesi in confezione da un chilo costa 27,2 Euro ed è in aumento dell''11%, il salame si paga 18,9 Euro e aumenta del 2%.

Rincarano anche, com'è ovvio, anche gli articoli da regalo legati all'alimentare. Una macchina per caffè espresso quest'anno costa 139,99 Euro, il 9% in più rispetto all'anno passato. Più care, ma solo dell'1%, anche le capsule espresso che vanno 22,3 Euro mentre una nuova friggitrice ad aria costerà 149,99 Euro, l'8% in più rispetto al 2022.