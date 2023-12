Vietnam: obiettivo 1 mln di ettari di riso d'alta qualità e basse emissioni entro il 2030

Il governo centrale vietnamita ha fissato il suo obiettivo di realizzare sul delta del Mekong, un milione di ettari di colture per la produzione di riso di alta qualità e a basse emissioni di carbonio entro il 2030. La misura è stata siglata a fine novembre dal vice-primo ministro Trần Lưu Quang. Il progetto, che troverà applicazione nelle province di An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang e Vĩnh Long, fa parte di uno sforzo di ammodernamento del sistema di produzione e della catena del valore nella regione, con particolare attenzione alle pratiche agricole sostenibili, al maggior valore del prodotto, a una maggiore efficienza aziendale e produttiva, nonché al miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori di riso, in conformità con l'impegno del Vietnam di proteggere l'ambiente, adattarsi ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra.

In termini di agricoltura sostenibile, il progetto mira a ridurre il peso delle piantine a meno di 70 chilogrammi per ettaro, diminuire l’uso di fertilizzanti chimici e pesticidi del 30% e ridurre l’acqua per l’irrigazione del 20% rispetto all’agricoltura tradizionale. Si prevede che in tutte le aree di produzione venga applicata almeno una pratica agricola sostenibile, come la riduzione da 1 a 5, gli standard di produzione della Sustainable Rice Platform (SRP), la bagnatura e l'essiccazione alternate e le best practice agricole, certificate con codici di area di coltivazione designati.

Per quanto riguarda l'organizzazione della produzione , si prevede che tutte le aree di produzione si colleghino con imprese e gruppi cooperativi, cooperative, organizzazioni di agricoltori e consumatori. Il tasso di meccanizzazione supererà il 70%, con oltre un milione di famiglie che adotteranno pratiche agricole sostenibili. Il progetto mira a ridurre le perdite di raccolto al di sotto dell’8%, a raccogliere il 100% della paglia dai campi per il riutilizzo, e a ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 10% rispetto ai metodi tradizionali di coltivazione del riso. In termini di reddito degli agricoltori, il progetto mira ad aumentare il valore aggiunto nella catena del valore del riso del 40% entro il 2030, con un margine di profitto per i coltivatori di riso superiore al 50% cento. Si prevede che l'export di riso di alta qualità e a basse emissioni rappresenterà oltre il 20% del totale delle esportazioni di riso da tutte le aree di coltivazione dedicate.

La Fase 1 del progetto (2024-2025) si concentrerà sul consolidamento delle aree esistenti -coperte dal Progetto di trasformazione dell'agricoltura sostenibile di 180.000 ettari in Vietnam (VnSAT)-, con un programma pilota sui crediti di carbonio per le aree che soddisfano gli standard di emissione richiesti, e piani per rafforzare le cooperative locali e aggiornare le infrastrutture.

Gli obiettivi della Fase 2 (2026-2030) includono l'identificazione di altre aree adatte alla coltivazione di riso d'alta qualità e a basse emissioni, che diano priorità alla pianificazione e agli investimenti infrastrutturali, alla ristrutturazione della produzione, alla costruzione della catena del valore e alle infrastrutture. Ne ha parlato oggi Ice da Ho Chi Minh su fonte Vietnam News.