Le Naturelle tornano nelle cucine di MasterChef

Il cooking show più amato della televisione scalda i fornelli per una nuova entusiasmante stagione e Le Naturelle è pronto a scendere in gara per aiutare gli aspiranti chef nel creare i loro piatti migliori. MasterChef Italia, Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, riparte giovedì 14 dicembre su Sky e in streaming su Now e Le Naturelle, grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, forniranno ai concorrenti uova 100% italiane di categoria A, confezionate in packaging sostenibili e provenienti da una filiera integrata e certificata

Nelle diverse sfide che animeranno ogni puntata (in onda ogni giovedì dal 14 dicembre 2023 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), i partecipanti potranno contare sulla freschezza, la qualità e il sapore inconfondibile de le Naturelle per conquistare i severi giudici. Nella dispensa, infatti, troveranno sempre le uova delle linee le Naturelle Bio, da allevamento all’aperto, a terra senza l’uso di antibiotici, le Naturelle Sfoglia Gialla e le Naturelle dal guscio bianco: il meglio dell’assortimento proposto dal marchio e tra le referenze più apprezzate dagli italiani, che per la loro spesa di tutti i giorni scelgono uova che rappresentino valori come l’italianità, la genuinità, la sostenibilità e il benessere animale.

“La partnership che lega le Naturelle con MasterChef Italia è un esempio virtuoso di come la cucina in televisione sia fondamentale per stimolare la fantasia alla ricettazione, a provare nuove ricette, nuovi gusti sempre valorizzando i prodotti della migliore qualità. Sono valori che fanno parte della nostra tradizione e che vediamo sempre più forti anche nelle nuove generazioni di aspiranti chef. Non vediamo l’ora di scoprire come i concorrenti valorizzeranno un ingrediente unico e versatile come l’uovo durante le loro sfide in cucina”, ha dichiarato Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.

È possibile seguire MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.