Economia circolare, c'è del buono in Danimarca

Tempo di feste natalizie, tempo di banchetti e, purtroppo, tempo di sprechi alimentari. In Italia è appena uscita l'indagine di Adiconsum e Assoutenti secondo cui ogni anno 500mila tonnellate di cibo finiscono dalla tavola alla spazzatura (leggi EFA News). Negli Stati Uniti ben tre agenzie governative, ossia Fda, Usda e Epa hanno messo in atto una strategia comune per ridurre del 50% gli sprechi entro il 2030 (leggi EFA News). In Europa adesso si schiera con la danese Arla Foods Ingredients, azienda controllata dall'omonima cooperativa lattiero casearia, una delle più grandi del mondo, che ha deciso di collaborare con un'altra danese, ossia Enorm Biofactory per ridurre gli sprechi alimentari.

La collaborazione con Enorm ha l'obiettivo di ridurre in modo significativo gli sprechi alimentari nel settore lattiero-caseario. Per capire di cosa si tratta dobbiamo fare un passo indietro. Secondo la Direttiva Quadro sui Rifiuti dell'Ue, la conversione dei rifiuti alimentari in biogas è meno auspicabile della loro trasformazione in mangimi. Il permeato delattosato (DLP), flusso residuo del settore lattiero-caseario generato in grandi volumi durante la produzione di lattosio, è attualmente utilizzato principalmente come materiale per la produzione di biogas.

A causa della sua composizione, il DLP è stato storicamente difficile da utilizzare nei mangimi tradizionali. Arla, sottolinea un comunicato, collabora con l'altra danese, Enorm Biofactory "per trovare una soluzione a questa sfida e ha scelto le larve della mosca nera soldato: le larve sono utilizzate sia per l'alimentazione animale che come fonte sostenibile di proteine per l'uomo".

In base all'accordo Arla fornisce all'azienda biotech il DLP utilizzato come mangime per le larve: la società hi-tech, d'altronde, sta aprendo un nuovo stabilimento a Flemming, in Danimarca, e si sta già preparando per la produzione su larga scala. La quantità di DLP che Arla Foods Ingredients fornisce a Enorm aumenterà in modo sostanziale, fino a 15 camion alla settimana a partire dall'inizio del 2024: quando il nuovo impianto sarà operativo, sarà in grado di produrre 100 tonnellate di larve al giorno, sufficienti per oltre 10.000 tonnellate di farina di insetti.

Poiché la destinazione sarà il mangime piuttosto che il biogas, la partnership consentirà al DLP di avanzare nella "gerarchia dei rifiuti", consentendo ad Arla Foods Ingredients e al suo impianto di produzione di proteine in Danimarca di ottenere una riduzione significativa degli stessi rifiuti alimentari.

"L'impegno per la circolarità è al centro del modello di business di Arla Foods Ingredients -spiega Sønke Møller, senior sales developer di Arla Foods Ingredients-. Siamo entusiasti di collaborare con Enorm, che lavora per rivoluzionare la fornitura di proteine e creare sistemi alimentari più sostenibili".

"Questa collaborazione -aggiunge Møller- vedrà un flusso secondario precedentemente classificato come 'rifiuto alimentare' trasformarsi in qualcosa con un valore nutrizionale potenzialmente enorme: è un fantastico esempio di aziende che lavorano insieme per rendere l'upcycling una realtà".