Rieti. Centro "Nazareno Strampelli" per granicoltura rinasce dopo il sisma

La Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto un’intesa su una serie di ordinanze che regolano importanti scadenze della ricostruzione pubblica e la modalità di erogazione dei pagamenti delle opere delle Ordinanze speciali in deroga. Spicca, tra le altre, l’ordinanza speciale per la riqualificazione dell’ex Stazione sperimentale di Granicoltura “Strampelli” a Rieti, che prevede un finanziamento di 7 milioni di euro.

"Soddisfazione" per lo stanziamento è stata espressa dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Una decisione che - ricorda il ministro - era stata annunciata solo poche settimane fa al Masaf, nel corso dell'inaugurazione del museo dedicato all' 'Uomo del grano' (leggi notizia EFA News, ndr). Restituire ai cittadini questa struttura è un dovere, per raccontare e spiegare quanto è riuscito a fare Nazareno Strampelli per l'agricoltura italiana attraverso le sue innovative idee che portarono, nel secolo scorso, a raddoppiare la produzione a parità di terreno coltivato".

"L'ex Stazione ospiterà non solo la collezione di questo grande innovatore italiano ma anche i corsi del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia per un rilancio, non solo in termini culturali, di tutto il territorio", sottolinea ancora Lollobrigida, ringraziando il commissario Castelli, il questore della Camera Paolo Trancassini "che si è fatto promotore e ha sostenuto questa iniziativa", l'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Manuela Rinaldi, e il sindaco Rieti, Daniele Sinibaldi, "per l'ottimo lavoro che guarda al futuro non solo del centro di granicoltura".

"Questo risultato dimostra l'importanza della sinergia tra istituzioni per realizzare progetti che vogliono dare nuova vita a luoghi dove è stata scritta una pagina importantissima per l'agricoltura della nostra Nazione", conclude il ministro Lollobrigida.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Commissione Agricoltura al Senato Luca De Carlo, che accoglie lo stanziamento come "un’ottima notizia perché riconsegnerà alla cittadinanza una struttura simbolo per l’agricoltura italiana”. “Il centro - spiega il senatore - ospiterà non solo la collezione del ‘mago del grano’ , ma anche i corsi del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia. “Strampelli é il simbolo di come coniugare tradizione ed innovazione e rappresenta appieno la visione strategica e nazionale sull’agricoltura di questo Governo", conclude De Carlo, plaudendo "al ministro Lollobrigida e alla perfetta sinergia tra le istituzione che hanno consentito il raggiungimento di questo traguardo”.