Immobiliare. Fondo Atlantic 1 riattiva il Periodo di Grazia residuo

DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato per il Fondo Atlantic 1 (fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana) la riattivazione del Periodo di Grazia residuo, nel miglior interesse dei partecipanti al Fondo. Va ricordato che in data 9 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, ai sensi del Regolamento di gestione, la proroga della durata del Fondo per un periodo di 3 anni, mediante ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per consentire alla Sgr di completare lo smobilizzo degli investimenti ancora in portafoglio.

Nel corso del 2020 il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, recante “ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), aveva consentito ai gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati. Analoghe misure normative sono state emanate nel corso del 2022. Con delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2021 e, successivamente, in data 17 novembre 2022, la durata del Fondo è stata prorogata, con contestuale revoca e sospensione del Periodo di Grazia, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.

Alla data odierna, nonostante le attività di commercializzazione e le procedure di vendita attuate, non è stato possibile concludere il processo di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. In questo caso, la normativa prevede che i gestori possano eventualmente avvalersi del Periodo di Grazia non ancora utilizzato al momento dell’adozione della proroga straordinaria.

Il Fondo, pertanto, ha la possibilità di riattivare il periodo di grazia - per una durata massima di 22 mesi circa - secondo i termini e le condizioni di legge. Con la deliberazione odierna, dunque, il Consiglio di Amministrazione riattiva, a partire dalla scadenza della proroga straordinaria, il Periodo di Grazia fissando il nuovo termine di durata del Fondo Atlantic 1 al 31 ottobre 2025.