La Spezia: taglio del nastro per complesso "Montepertico"

Con il tradizionale “taglio del nastro” è stato inaugurato stamani alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Progetti Speciali Pietro Antonio Cimino, dell’assessore alle Politiche Giovanili, Città dei bambini, Pari opportunità Daniela Carli, dell’assessora all’Urbanistica Patrizia Saccone, del presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino e dei dirigenti di DeA Capital Real Estate Sgr il complesso destinato al social housing di via Fontevivo alla Spezia.

Il complesso si chiama “Montepertico” ed è nato in un’ex area industriale alle pendici dell’omonima collina (ospitava le fornaci Acam): l’iniziativa si è inserita nel processo di rigenerazione di una zona che fino agli anni duemila era scollegata dal resto della città. Si tratta di sette edifici ad uso residenziale di cinque piani ciascuno, organizzati intorno a spazi aperti attrezzati con una nuova viabilità di servizio all’insediamento. Un esempio virtuoso di come la rigenerazione urbana e territoriale siano fondamentali per le comunità locali.

L’iniziativa è stata realizzata dal Fondo Housing Sociale Liguria, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr, e operativo dal maggio 2014; è il primo fondo immobiliare di edilizia sociale operante nella Regione Liguria, nato su impulso di Fondazione Carispezia, che si è attivata sul territorio per individuare una risposta al tema dell’emergenza abitativa per le fasce di popolazione non destinatarie degli interventi residenziali pubblici. Principale investitore dell’iniziativa è il Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Real Asset Sgr.

Fondo Housing Sociale Liguria si costituisce appunto nel 2014 rispondendo ai requisiti di un bando della Giunta Regionale della Liguria e, in convenzione con il Comune della Spezia, ha l’obiettivo di destinare alla locazione e alla vendita in regime di housing sociale due insediamenti abitativi alla Spezia: il primo, completato nel 2020, a Bragarina (60 appartamenti) e il secondo, inaugurato oggi, in via Fontevivo.

Gli appartamenti di “Montepertico” sono complessivamente 133 di cui

43 destinati alla vendita convenzionata49 destinati alla locazione calmierata a lungo termine41 destinati alla locazione calmierata con patto di riscatto. “Montepertico” prevede, oltre alla realizzazione delle residenze, anche spazi verdi e, ai piani terra degli edifici, spazi destinati a servizi di vicinato, servizi di quartiere e servizi alla residenza per più di 2.000 mq.

La scorsa primavera sono partite le vendite convenzionate e a giorni verrà pubblicato il tanto atteso bando per le locazioni.

Il “Gestore Sociale”, al quale è demandata l’attività di selezione dei destinatari degli alloggi sulla base dei criteri indicati nel bando stesso, è Yard Reaas. “La casa è un bisogno primario in quanto soddisfa requisiti fondamentali per la sicurezza, il benessere emotivo e fisico, oltre a rappresentare un pilastro cruciale nella struttura della vita individuale e sociale", Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate Sgr. "La casa infatti rappresenta un luogo di stabilità e appartenenza non solo alla famiglia ma anche alla comunità e al territorio. Noi di DeA Capital Real Estate abbiamo creduto fortemente in questa nuova modalità (nuova in Italia perché all’estero funziona da tanti anni) che si fonda su un patto sociale tra pubblico e privati che si basa su una programmazione e progettazione comune per consentire alle persone di poter accedere a case belle, di qualità e sostenibili con costi sostenibili rispetto a quelli del mercato attuale. Ci rende orgogliosi e felici sapere che già tante famiglie tra Genova e La Spezia vivono oggi in case così”.

“Supportare e incentivare forme di abitare sociale, in collaborazione con altri attori istituzionali e locali, per contribuire a ridurre il problema dell’emergenza abitativa è un tema rilevante per il nostro territorio su cui la Fondazione ha deciso di intervenire investendo nel Fondo Housing Sociale Liguria, di cui ha promosso fin dall’inizio la creazione", ha sottolineato da parte sua Andrea Corradino, presidente Fondazione Carispezia.

“Il tema dell’emergenza abitativa necessita una programmazione attenta da affrontare con urgenza – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – lo scenario è molto mutato rispetto al recente passato ed iniziative come queste rispondono concretamente ai bisogni delle persone e sono un esempio virtuoso di collaborazione tra Enti, Istituzioni e privato".