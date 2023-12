Cibo e liquori in cima alla lista degli acquisti natalizi degli europei

Non c'è solo l'Italia tra i paesi che hanno deciso di spendere qualcosa di più a Natale per imbandire una tavola come si deve (leggi EFA News),. La tendenza è visibile un po' in tutta Europa visto che cibo e liquori sembrano essere in cima alla lista degli acquisti natalizi. I supermercati del Regno Unito, per esempio, ma un po' tutti quelli del Vecchio Continente, offrono un maggior numero di prodotti alimentari a marchio proprio, dall'anatra arrosto ai cracker al tartufo: questo perché le famiglie, a corto di denaro, spendono per i pasti natalizi a casa e riducono i regali e i pasti fuori casa.

Secondo gli analisti di mercato, i pasti delle feste vengono privilegiati in quanto l'inflazione costringe le famiglie ad adeguare i loro bilanci. Per alcuni rivenditori, si tratta di un'occasione per vendere di più ai consumatori che possono permettersi di spendere durante le feste. "La tendenza dei generi alimentari è forte. Siamo pronti per un forte Natale alimentare"., dichiarava già il mese scorso Simon Roberts, amministratore delegato di Sainsbury's, il secondo più grande rivenditore di alimentari della Gran Bretagna.

Proprio la catena di supermercati inglese Sainsbury's ha ampliato la sua gamma di prodotti alimentari di alta qualità a marchio proprio "Taste the Difference", aggiungendo 170 nuovi prodotti natalizi: tra questi, un piatto pronto per quattro persone a base di anatra, patate e salsa di mirtilli rossi al prezzo di 28 sterline (32,36 Euro) e tartine fatte come mini fette di salmone affumicato a 3,75 sterline (4,3 Euro).

E se la ricerca Coldiretti/Ixé attesta che in Italia i consumatori hanno intenzione di spendere in queste feste 115 Euro a famiglia, il 10% in più rispetto alle feste del 2022, secondo una ricerca di Barclays, quest'anno i britannici prevedono di spendere circa 105 sterline (120 Euro) in più per il Natale rispetto al 2022, con un aumento medio di quasi 26 sterline (30 Euro) per i cibi e le bevande delle feste.

Un altro leader del mercato britannico dei supermarket come Tesco ha acquistato più tacchini rispetto all'anno scorso: lo ha dichiarato l'amministratore delegato Ken Murphy, il quale si aspetta che la gente esca meno e trascorra più tempo a casa con amici e familiari.

James Simpson, amministratore delegato del produttore di champagne Pol Roger, ha dichiarato che, sebbene la crescita delle vendite di champagne probabilmente rallenterà nel complesso nel 2023, si prevedono forti vendite nel periodo natalizio, quando anche i consumatori più parsimoniosi tendono a fare spese e a concedersi un regalo.

Spostandoci in Francia, secondo un sondaggio di Cofidis e Csa Research, gli acquirenti intendono ridurre le spese natalizie complessive di quest'anno, con un budget medio inferiore di 19 Euro rispetto al 2022: l'obiettivo è quello di ridurre maggiormente la spesa per i regali. Non a caso, la catena di supermercati Carrefour sta cercando di attirare gli acquirenti con prezzi bassi come un calendario dell'avvento al cioccolato da 0,99 Euro: quest'anno, tra l'altro, il supermercato ha introdotto 60 nuovi prodotti alimentari natalizi a marchio proprio.

Secondo una ricerca McKinsey, i supermercati hanno aumentato l'offerta di prodotti alternativi a quelli di marca, dato che la grande maggioranza (78%) dei consumatori in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, in tutte le fasce di reddito, dichiara di passare a prodotti più economici o di fare acquisti presso rivenditori a basso prezzo.

La catena di supermercati polacca Biedronka sottolinea, per esempio, che la sua gamma di cioccolatini e dolciumi a marchio proprio, compresi i biscotti di pan di zenzero, costa almeno il 20% in meno rispetto alle alternative delle grandi marche.

Il supermercato olandese Albert Heijn propone quest'anno la sua gamma premium "AH Excellent" con 200 prodotti per le vacanze, ben di più che nel 2022. In Portogallo, il supermercato Pingo Doce ha lanciato nuovi prodotti della gamma "Iguarias" (prelibatezze), tra cui un antipasto di pasta sfoglia di carne, castagne e verdure a 5,49 Euro e cracker al tartufo a 1,99 Euro.