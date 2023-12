De' Longhi: nasce nuovo polo mondiale di macchine da caffè

L'operazione premiata con il +3% in Borsa.

Dalla business combination tra De' Longhi da una parte, Eversys e La Marzocco dall'altra, nasce un polo di rilevanza internazionale nel segmento delle macchine da caffè. L'operazione prevede la creazione di una nuova struttura societaria controllata da De Longhi, con il conferimento di Eversys, accanto all'acquisizione di circa il 41,2% de La Marzocco International, sia da De Longhi Industrial che dai soci di minoranza, per un esborso in denaro pari a 374 milioni di dollari complessivi. Le restanti quote verranno conferite nella nuova struttura societaria da parte dei soci.

In base agli accordi, il gruppo De' Longhi deterrà circa il 61,4% del nuovo polo, mentre, quote minoritarie saranno detenute da De' Longhi Industrial (26,6%) e dagli attuali azionisti di minoranza di La Marzocco (circa il 12%).

L’esborso in denaro complessivo netto previsto da parte del Gruppo De’ Longhi per l’acquisizione delle quote da De Longhi Industrial e dai soci di minoranza di La Marzocco è di circa 374 milioni di dollari, di cui 200 milioni (per il 22% di La Marzocco) a De Longhi Industrial e 174 milioni (per il 19,2% di La Marzocco) ai soci di minoranza da pagarsi al momento del perfezionamento dell’operazione, ovvero entro il primo trimestre 2024. La somma sarà coperta interamente con mezzi propri dal Gruppo De’ Longhi, che al 30 settembre 2023 comunicava una Posizione Finanziaria Netta positiva per 326 milioni di euro e una liquidità lorda e attività finanziarie di 1,246 miliardi.

L'operazione è stata premiata alla Borsa di Milano dove il titolo è salito del 3% a 3,6 euro con una capitalizzazione di oltre 4,6 miliardi.