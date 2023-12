Nas, maxisequestro di Natale: 1.775 finti panettoni artigianali

Non è bastato il maxi sequestro del 22 dicembre con l'ispezione a oltre 1.000 aziende (leggi EFA News). I Nas hanno continuato a battere il territorio: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il ministro della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari tipici del periodo delle feste natalizie ispezionando altre 882 imprese "operanti nel settore produttivo e commerciale dei tradizionali prodotti dolciari e della filiera ittica, i cui consumi evidenziano un significativo incremento durante il periodo delle Festività", sottolinea il comunicato ufficiale delle forze dell'ordine.

Gli accertamenti, estesi alle fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio sia a livello artigianale che industriale, hanno rilevato irregolarità presso 229 strutture, pari al 26% dei siti controllati, contestando oltre 530 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 365 mila Euro di sanzioni pecuniarie.

Nel dettaglio, sono state individuate e sequestrate 7,5 tonnellate di prodotti dolciari di vario genere: "in particolare -aggiunge la nota dei Nas-, sono stati già intercettati e sottratti al consumo 1.775 tra panettoni e pandori, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello industriale e riconfezionati fraudolentemente, in parte privi di etichettatura e tracciabilità, con forte sospetto di analoga condotta illecita".

Tale condotta ha portato a sanzionare 37 gestori per frode in commercio e detenzione di panettoni senza indicazioni sulla effettiva origine, mentre ad altri 231 sono state contestate violazioni per "carenze igienico sanitarie delle materie prime e dei laboratori di pasticceria nonché per mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare". Gli esiti ispettivi, prosegue la nota dei Nas, "hanno altresì portato all’emissione di 16 provvedimenti di chiusura o sospensione di attività di produzione e vendita".

Anche nel controllo della filiera dei prodotti ittici, sottolineano i Nas, tradizionalmente consumati nei precetti religiosi, "è stato registrato il 40% di esiti non regolamentari, con contestuale sequestro, presso aziende di commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonché esercizi di ristorazione, di 2,3 tonnellate di pesce, a causa della mancata tracciabilità di origine e di irregolarità nelle modalità di conservazione del pescato, determinando la sospensione dell’attività di 7 tra grossisti e pescherie per carenze igieniche e strutturali".

Tra le situazioni più significative accertate dai NAS si evidenziano:

Nas Alessandria

Sequestrati 200 kg di prodotti dolciari destinati alle festività presso un laboratorio di pasticceria della provincia di Asti, con annesso punto vendita

Nas Cremona

Deferito in stato di libertà il legale responsabile di una pasticceria di Cremona per aver posto in vendita panettoni acquistati da altro produttore e rietichettati come prodotti artigianali propri: i Nas hanno proceduto al sequestro di 326 panettoni, per un valore commerciale di 5.000 Euro.

Nas Perugia

Sequestrati 73 panettoni e 21 torroni fraudolentemente etichettati come di produzione propria da una pasticceria della provincia di Perugia, nella realtà acquistati da terzi. Durante il controllo sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati ulteriori 120 kg di prodotti dolciari di varia natura privi di etichettatura e documentazione attestante la provenienza.

Nas Catanzaro

Deferito in stato di libertà il gestore di una pasticceria di Lamezia Terme (CZ) per aver posto in vendita panettoni acquistati da altro produttore, rietichettati come di propria produzione. Sequestrati 110 panettoni, per un valore commerciale di 3.000 Euro.

Nas Napoli

Sequestrate complessivamente due tonnellate di prodotti dolciari tipici delle festività natalizie, semilavorati di pasticceria, gastronomia e alimenti vari, rinvenuti nel corso dei controlli effettuati presso due esercizi riconducibili ad un laboratorio di produzione artigianale e ad un bar pasticceria, entrambi di Napoli. Disposta la chiusura di un laboratorio di pasticceria fresca di Napoli, per gravi carenze igienico-strutturali (presenza diffusa di blatte, ragnatele e sporcizia) con sequestro di 1.000 Kg di prodotti dolciari e da forno detenuti in cattivo stato di conservazione: deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare per avere altresì utilizzato fraudolentemente, nell’attività produttiva, gas metano mediante allaccio abusivo alla rete del fornitore.

Sempre a Napoli, aggiunge al nota dei Nas, sono state controllate "24 attività nella zona mercatale di Porta Nolana ad esito delle quali sono state sequestrate 2 tonnellate di prodotti ittici, di cui la metà in cattivo stato di conservazione ed ulteriori 2 tonnellate relative a ortaggi e prodotti carnei privi di tracciabilità. Si è proceduto, inoltre, alla sospensione, a vario titolo, di una pescheria, 5 minimarket ed un ristorante, per mancanza dei titoli autorizzativi e carenti condizioni igienico sanitarie (presenza di scarafaggi e blatte). Elevate sanzioni pecuniarie per complessivi 42.000 Euro".

Nas Caserta

Sospesa un’attività di produzione dolciaria della provincia di Caserta, risultata priva di autorizzazione ed interessata da carenze igienico sanitarie: sequestrati 500 panettoni privi di tracciabilità per un valore commerciale complessivo di 12.000 Euro.

Nas Livorno

Immediata chiusura di un bar-pasticceria della provincia di Pisa dove, nel locale cucina, è stata riscontrata la presenza di un roditore morto e di escrementi sparsi in più punti della pavimentazione: il valore della struttura inibita corrisponde a 320.000 Euro.

Nas Latina

Sequestrati 100 kg di prodotti ittici congelati di diverse tipologie, privi di documentazione attestante la provenienza, rinvenuti nel corso di un controllo eseguito presso un ristorante della provincia di Latina.

Nas Palermo

Sequestrati "presso un azienda dolciaria della provincia di Agrigento, e peraltro stoccati in locali interessati da gravi carenze igienico-strutturali ed autorizzative, 618 chili di prodotti dolciari, destinati alla commercializzazione, privi della documentazione attestante l’origine delle materie prime utilizzate, nonché 213 chili di analoghi alimenti scaduti di validità, per un valore complessivo di 14.000 Euro".